La société d’IA Bot-It obtient un accord avec Mark Cuban et Michael Rubin

Maurice Bachelor veut changer l’opinion des gens sur les robots d’intelligence artificielle. Les milliardaires Mark Cuban et Michael Rubin sont prêts à relever le défi.

Dans l’épisode de vendredi de « Shark Tank » sur ABC, Bachelor a présenté sa société Bot-It, basée à Los Angeles, aux côtés de Joel Griffith, son partenaire fondateur et responsable de la croissance. Bot-It est un site Web et une application mobile qui utilisent l’IA pour aider les gens à automatiser des tâches en ligne telles que la prise de rendez-vous ou les réservations de restaurant, ont-ils déclaré.

Un abonnement « pro » peut également être utilisé pour aider les gens à passer outre les tirages au sort des baskets ou à obtenir des billets de concert en « secondes », a déclaré Bachelor, l’ingénieur logiciel principal de l’entreprise. Cela en fait une activité quelque peu controversée : les robots ont terni l’expérience d’achat des consommateurs du monde entier, y compris dans des secteurs spécifiques : les baskets et les événements en direct.

« C’est un vrai problème », a déclaré Rubin, PDG du détaillant de sport Fanatics et juge invité de l’épisode. « Nous avons probablement des milliards de dollars de produits que les robots tentent de nous acheter chaque année… Les robots viennent pour tout obtenir. »

« Qu’est-ce que cela dit de nous si nous soutenons cela, pour ceux qui pensent que vous trichez ? » Kevin O’Leary a ajouté.

Bachelor et Griffith, qui ont demandé 150 000 $ en échange d’une participation de 10 % dans leur entreprise, ont déclaré que leur technologie aide réellement les individus à contourner les tricheurs en mettant de vraies personnes devant des armées de robots sans visage.

« Nous voulons contribuer à changer la perception des consommateurs à l’égard des robots », a déclaré Griffith. « Les robots ne sont pas toujours les méchants. Vous pouvez aussi en avoir un. »

Cet argument a trouvé un écho chez Rubin, qui a déclaré que la plupart des robots présents sur la plate-forme Fanatics sont des tentatives à grande échelle d’acheter de nouveaux produits, susceptibles de les revendre sur des plates-formes tierces à un prix élevé. Armer les consommateurs de robots pourrait contribuer à donner aux gens ordinaires une chance d’acheter des articles à des prix équitables, a-t-il supposé.

« Je préfère me perturber plutôt que d’être perturbé par quelqu’un d’autre », a déclaré Rubin.

Pourtant, Cubain a été le premier investisseur à faire une offre, intrigué par la plateforme d’intelligence artificielle de Bot-It, qui l’aide à réaliser des tâches en quelques secondes.

« Avec toutes les nouveautés en matière d’IA qui sortent, les gens seront plus conscients et plus intéressés à faire ce genre de choses si vous parvenez à créer la bonne interface », a déclaré Cuban, offrant 150 000 $ pour 20 % de capitaux propres.

Rubin est intervenu et a demandé à Cuban : « M’aurais-tu comme partenaire ?

« Non, j’aime ça », a répondu Cuban. « Je veux ces gars pour moi tout seul. »

Rubin a rapidement proposé 50 000 $ pour 15 % de Bot-It, ce qui représente une valorisation plus élevée que l’offre de Cuban. « C’est un combat de requins », s’est exclamé O’Leary. « C’est la bataille des milliardaires. »

Bachelor et Griffith, pris entre leurs options, ont imploré Cuban et Rubin de conclure un accord commun. Les milliardaires ont accepté, offrant 300 000 $ pour 30 % de l’entreprise. Après quelques hésitations sur le montant de la participation, le duo Bot-It a accepté l’opération.

« C’est le jour le plus important de la vie de Bot-It », a déclaré Bachelor. « Avoir ces deux Sharks dans notre équipe en ce moment va nous amener au niveau supérieur. »

