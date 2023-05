La société d’hélicoptères de Parksville remporte un contrat d’ambulance aérienne de 544 millions de dollars en Colombie-Britannique

Une entreprise d’hélicoptères de Parksville a décroché un important contrat pour aider à moderniser et à exploiter la flotte d’ambulances aériennes de la Colombie-Britannique.

Ascent Helicopters a obtenu le contrat de 554,4 millions de dollars pour fournir de nouveaux aéronefs aux Services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique (BCEHS) afin de fournir des services médicaux d’urgence par hélicoptère.

« Cela a été un long processus et nous en sommes certainement ravis », a déclaré Ted Lemke, propriétaire d’Ascent Helicopters, qui opère dans la région de Parksville depuis 17 ans. « C’est un bon point positif pour la région, la communauté et la province.

L’entreprise de l’île de Vancouver achètera sept hélicoptères flambant neufs pour l’agence basée en Colombie-Britannique. Ils seront équipés de technologies et d’équipements améliorés pour une efficacité opérationnelle.

Un giravion sera basé ici au centre de l’île de Vancouver, dans la région de Parksville Qualicum Beach, tandis que les six autres seront situés ailleurs dans la province à Prince George, Prince Rupert, Kamloops et Vancouver. Les nouveaux hélicoptères Leonardo AW169 devraient être en service à l’automne 2024.

Alors que l’énorme contrat apportera une stabilisation à long terme à la compagnie d’hélicoptères de taille moyenne, ce qui est crucial pour Lemke est la capacité de fournir un transport aérien sûr et efficace des patients vers les hôpitaux de la province.

« C’est ce que cela apporte à toutes les communautés, à la province et aux soins aux patients », a déclaré Lemke. « Cette partie est importante. Ils se sont efforcés de fournir une bonne solution à long terme. Et je pense qu’ils l’ont fait. Et pour la communauté de Parksville, vous aurez deux équipes de soins intensifs à temps plein et un hélicoptère basé dans la région de Parksville. C’est la première fois qu’ils pourront acheminer des patients de l’île centrale vers un centre de traumatologie majeur en moins d’une heure. Cela sauve des vies pour les communautés ici.

Ascent Helicopters fournit actuellement un service d’ambulance aérienne sur l’île de Vancouver et dans certaines parties du Lower Mainland, si nécessaire. Lemke a déclaré qu’ils avaient été extrêmement occupés au cours des deux dernières années, en particulier pendant la pandémie.

« C’était plus occupé que je ne le pensais », a déclaré Lemke. « L’avion est en service tous les jours. Il y a à peine un jour qu’il ne vole pas. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous avons sauvé des vies grâce au temps de réponse rapide. Nous avons eu des situations de traumatismes assez graves près de notre communauté où nous y arrivons six à sept minutes avec l’équipe de soins intensifs. Et nous les acheminons à Vancouver ou à Victoria en moins d’une heure, ce qui sauve des vies. Si vous pouvez amener ces patients dans ces centres de traumatologie dans ce genre de période, cela change la donne. »

Ascent Helicopters était autrefois stationné à l’aéroport de Qualicum Beach, mais Lemke a déclaré qu’il avait déménagé en raison de plaintes liées au bruit. Ils opèrent maintenant au parc industriel sur Springhill Road à Parksville.

« C’est en fait un peu triste », a déclaré Lemke. « Tout le monde apprécie le service, mais il est difficile de trouver des endroits où s’entraîner. Tout le monde aime être sauvé par un hélicoptère, mais personne ne veut être à proximité d’un hélicoptère dans notre communauté.

Lemke a déclaré qu’ils chercheront un emplacement pour construire l’installation du nouvel avion ambulance ici sur l’île de Vancouver.

« Que ce soit ici dans la communauté de Parksville ou si nous devons aller plus loin sur la route, nous ne sommes pas encore tout à fait sûrs », a déclaré Lemke. « Mais nous essayons juste de voir où nous serons les mieux accueillis et d’où nous pouvons opérer. »

