La société d’essais cliniques Science 37 achète les actifs des sciences de la vie de Vault Health

Entreprise de technologie d’essais cliniques Science 37 a annoncé jeudi avoir acquis une plateforme des sciences de la vie de Vault Health, qui propose des services de test COVID-19 et de dépistage médical aux employeurs.

Science 37 a déclaré que l’accord accélère ses plans pour ajouter des fonctionnalités telles que la planification avancée, le suivi des produits expérimentaux et le partage de données avec des systèmes de capture de données électroniques et des DSE.

La société a déclaré que l’achat devrait être neutre en termes de flux de trésorerie au cours de l’année civile, car il permet à Science 37 d’éviter les dépenses prévues.

“Nous avons la chance de pouvoir acquérir aujourd’hui un actif aussi précieux pour faire avancer bon nombre de nos plans de développement hautement prioritaires pour l’avenir”, a déclaré le PDG David Coman dans un communiqué. « D’un point de vue technologique, la plateforme des sciences de la vie de Vault Health possède une architecture technologique parallèle qui la rend raisonnablement simple à intégrer et, du point de vue de la livraison, cette acquisition aura un impact sur l’efficacité dès le second semestre 2023. »

LA GRANDE TENDANCE

Science 37, qui fournit un système d’exploitation pour la conduite d’essais cliniques décentralisés et hybrides, a annoncé son intention d’entrer en bourse par le biais d’une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale en 2021 et a commencé à négocier sur le Nasdaq plus tard cette année-là.

Au cours du troisième trimestre, Science 37 signalé 16,2 millions de dollars de revenus, une augmentation de 14 % par rapport à la période de l’année précédente. Mais il a également enregistré une perte nette plus importante de 23,4 millions de dollars pour le trimestre et seulement 4,7 millions de dollars de réservations nettes, contre 35,9 millions de dollars pour la même période en 201.

“Le troisième trimestre a été difficile du point de vue des réservations, car nous avons connu des retards dans les signatures de contrats prévues et des cycles de vente plus longs dans nos opportunités de volume plus importantes”, a déclaré Coman dans un communiqué. “Nous avons fait de grands progrès dans notre gestion de trésorerie pour le trimestre et sommes confiants dans nos perspectives de croissance, comme en témoignent un solide début de réservations au quatrième trimestre et des niveaux élevés d’engagement des clients.”

Fin 2022, la société a reçu un avertissement de radiation du Nasdaq, donnant à la société jusqu’en juin pour augmenter le cours acheteur de clôture de son action à au moins 1,00 $ par action pendant au moins 10 jours ouvrables consécutifs.