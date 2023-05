La société d’enfouissement d’Ogle apporte des améliorations et accepte un règlement de 100 000 $ – Shaw Local

CHICAGO – Le procureur général de l’État a annoncé lundi que le propriétaire d’une décharge du comté d’Ogle avait apporté des améliorations pour contrôler la pollution de l’air et avait conclu un règlement de 100 000 $ dans le cadre d’un procès intenté par l’État en 2020.

Advanced Disposal Services exploite la décharge d’Orchard Hills à Davis Junction. L’entreprise a converti des puits existants pour améliorer le captage des gaz d’enfouissement et a installé des collecteurs de gaz et des conduites supplémentaires. Il a également cessé d’accepter des débris de construction contenant des matériaux de cloisons sèches générant du sulfure d’hydrogène gazeux.

« Les décharges opérant dans notre État doivent être bien entretenues pour limiter les odeurs hors site et s’assurer qu’elles n’affectent pas les communautés voisines », a déclaré Kwame Raoul, procureur général, dans un communiqué de presse. « J’apprécie la coopération d’Advanced Disposal Services pour apporter des améliorations significatives au collège et contrôler les gaz d’enfouissement et minimiser l’impact sur la communauté environnante. »

Le directeur de l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois, John J. Kim, a déclaré dans le communiqué que le règlement « répond aux préoccupations » qu’il avait soulevées.

Aux termes du règlement, l’entreprise paiera l’amende civile de 100 000 $, surveillera les odeurs et prendra des mesures correctives si elles sont détectées, et elle répondra également aux plaintes des résidents.

Selon le procureur général, l’entreprise a réduit l’acceptation quotidienne des déchets de 7 000 tonnes à 2 500 tonnes.