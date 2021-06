La société de vapotage Juul versera 40 millions de dollars à N. Carolina en règlement judiciaire après l’augmentation du vapotage chez les adolescents – RT USA News

La société de vapotage Juul Labs a accepté de payer 40 millions de dollars à l’État américain de Caroline du Nord et cessera de faire la publicité de ses cigarettes électroniques aux personnes de moins de 21 ans, dans le cadre d’un règlement juridique historique.

Le règlement intervient après des accusations selon lesquelles la société basée aux États-Unis a contribué à une forte augmentation du nombre d’adolescents vapotant en commercialisant ses produits, qui contiennent de la nicotine provoquant une dépendance, auprès des jeunes.

En plus des restrictions d’âge, Juul a accepté de limiter les ventes en ligne en Caroline du Nord aux clients « vérifiés » et en quantités contrôlées, et de ne vendre ses produits qu’à des détaillants disposant de scanners d’identité sur les comptoirs pour vérifier l’âge des acheteurs.





Juul n’utilisera pas non plus les médias sociaux, les influenceurs ou les produits gratuits dans son marketing, selon une ordonnance sur consentement publiée lundi.

L’utilisation de cigarettes électroniques chez les adolescents américains a augmenté de plus de 70 % après la création de Juul en 2015, une tendance que la Food and Drug Administration des États-Unis a qualifiée de « épidémie » de vapotage des mineurs.

« La Caroline du Nord est désormais le premier État du pays à tenir Juul responsable de son rôle déterminant dans la création d’une épidémie de vapotage chez les jeunes. » Le procureur général de l’État, Josh Stein, a déclaré lundi lors d’une conférence de presse sur le règlement.

L’accord en Caroline du Nord – décrit comme le premier du genre – est suivi par au moins neuf autres États, qui poursuivent des affaires individuelles contre Juul.

« Ce règlement est cohérent avec nos efforts continus pour réinitialiser notre entreprise et ses relations avec nos parties prenantes, alors que nous continuons à lutter contre l’utilisation des mineurs », Juul a déclaré dans un communiqué.

