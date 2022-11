La société de vapotage Juul supprime 400 emplois dans un contexte de revers croissants

La société de vapotage en difficulté Juul Labs a annoncé jeudi des centaines de licenciements alors que la société résiste aux poursuites judiciaires, aux interdictions gouvernementales et à la concurrence croissante pour ses cigarettes électroniques.

Juul a déclaré avoir obtenu un nouveau financement pour rester en activité et poursuivre ses activités, ce qui comprend des plans difficiles de la Food and Drug Administration pour interdire ses produits.

Les licenciements incluent 400 employés et font partie d’un plan d’économies visant à réduire immédiatement le budget de fonctionnement de Juul de 30% à 40%, selon une personne familière avec le plan qui a requis l’anonymat pour discuter de ses détails. La nouvelle injection de liquidités est venue de deux premiers investisseurs de Juul : Nicholas Pritzker, responsable des hôtels Hyatt, et Riaz Valani, un spécialiste du capital-investissement basé à San Francisco, selon la même personne.

Pendant des semaines, les analystes du secteur ont émis l’hypothèse que Juul pourrait bientôt déclarer faillite ou se vendre à une autre société. L’annonce de jeudi semble avoir au moins retardé tout mouvement dans cette direction.

“Cet investissement permettra à Juul Labs de maintenir ses activités commerciales, de continuer à faire avancer son recours administratif contre l’ordonnance de refus de commercialisation de la FDA et de soutenir l’innovation de produits et la génération scientifique”, a écrit un porte-parole de la société dans un e-mail.

Juul s’est hissé au sommet du marché américain du vapotage il y a cinq ans grâce à la popularité de saveurs comme la mangue, la menthe et la crème brûlée. Mais l’essor de la société de San Francisco a été alimenté par l’utilisation chez les adolescents, dont certains sont devenus accros aux dosettes à haute teneur en nicotine de Juul.

La réaction contre le vapotage chez les adolescents a déclenché une série d’actions gouvernementales qui ont forcé l’entreprise à battre en retraite. Depuis 2019, Juul a abandonné toute publicité américaine et abandonné la plupart de ses saveurs.

Le coup le plus dur est survenu en juin lorsque la Food and Drug Administration a rejeté la demande de la société de maintenir son produit sur le marché comme alternative au tabagisme pour les adultes, jetant son avenir dans l’incertitude. La FDA a déclaré que Juul n’avait pas répondu de manière adéquate aux questions clés sur le potentiel de fuite de produits chimiques de son appareil. La FDA a suspendu temporairement sa décision initiale pendant que Juul dépose un appel.

Un autre revers est survenu en septembre lorsque le plus grand investisseur de la société, le géant du tabac Altria, a annoncé son intention de reprendre sa propre concurrence dans le domaine de la cigarette électronique.

Altria a retiré ses propres cigarettes électroniques du marché en 2018 après avoir pris une participation de près de 13 milliards de dollars dans Juul. Mais cet investissement a perdu plus de 95 % de sa valeur car les perspectives de Juul se sont estompées, donnant à Altria la possibilité de mettre fin à son accord de non-concurrence.

Cette décision signifie que Juul pourrait bientôt être contraint de se battre pour l’espace sur les étagères des magasins de détail avec le fabricant de Marlboro Altria, ainsi que des concurrents de longue date comme Vuse de Reynolds American, qui a récemment dépassé Juul pour devenir la principale marque de vapotage américaine.

La part de Juul sur le marché de détail de 5,5 milliards de dollars a chuté à environ 33 %, contre 75 % il y a plusieurs années.

Bien que Juul ne soit plus populaire auprès des adolescents américains, la société reste une cible pour les politiciens de Washington et de tout le pays qui cherchent à réprimer le vapotage chez les jeunes.

En septembre, Juul a annoncé qu’il paierait 440 millions de dollars pour régler une enquête menée par près de trois douzaines d’États sur ses pratiques de marketing et leur contribution à la flambée du vapotage chez les mineurs. Juul fait toujours face à neuf procès distincts d’autres États. Et des milliers de poursuites personnelles intentées par des particuliers et des familles ont été regroupées devant un tribunal de district fédéral de Californie.

