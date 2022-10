La société de Trump a “trompé” les autorités fiscales, selon le procureur au procès

La société immobilière de l’ancien président Donald Trump a trompé les autorités fiscales sur une période de 15 ans, a déclaré lundi un procureur de New York à un jury dans sa déclaration liminaire dans le cadre du procès pour fraude fiscale de l’organisation Trump.

L’affaire fait partie des problèmes juridiques croissants auxquels est confronté Trump, âgé de 76 ans, alors qu’il envisage une autre candidature à la présidence après avoir perdu en 2020.

La Trump Organization entre au moins 2005 et 2021 a payé des dirigeants – y compris son directeur financier, Allen Weisselberg – en avantages tels que le loyer et la location de voitures sans déclarer ces avantages aux autorités fiscales, a déclaré Susan Hoffinger, procureure au bureau du procureur du district de Manhattan.

“Cette affaire concerne la cupidité et la tricherie, la fraude fiscale”, a déclaré Hoffinger. “Le stratagème a été mené, dirigé et autorisé au plus haut niveau du service comptable de l’entreprise.”

Hoffinger a déclaré que l’entreprise avait bénéficié du programme en “gardant son directeur financier de confiance heureux” et en évitant certaines taxes.

“Tout le monde gagne ici”, a déclaré Hoffinger. “Bien sûr, tout le monde sauf le fisc. Le problème avec cette façon de faire, c’est que ce n’est pas légal.”

L’organisation Trump a plaidé non coupable. Trump n’a pas été inculpé dans cette affaire.

Weisselberg a accepté de témoigner en tant que témoin à charge au procès dans le cadre d’un accord de plaidoyer pour qu’il reçoive une peine de cinq mois de prison.

Susan Necheles – une avocate de la Trump Corporation, l’une des deux unités de l’organisation Trump accusées dans l’affaire – a déclaré que l’affaire concernait les déclarations de revenus personnelles de Weisselberg. Elle a demandé aux jurés de tenir compte du “besoin de Weisselberg de satisfaire l’accusation”.

“Gardez à l’esprit la pression extrême que subit M. Weisselberg”, a déclaré Necheles. “Ça commence avec Allen Weisselberg et ça se termine avec Allen Weisselberg.