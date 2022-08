La société de transport Maersk met en garde contre la faiblesse de la demande et le remplissage des entrepôts

Andie | UIG via Getty Images

AP Moller-Maersk est l’un des plus grands expéditeurs de conteneurs au monde avec une part de marché d’environ 17 % et est largement considéré comme un baromètre du commerce mondial.

AP Moller-Maersk a prédit mercredi un ralentissement de la demande mondiale de conteneurs maritimes cette année dans un contexte d’affaiblissement de la confiance des consommateurs et de congestion de la chaîne d’approvisionnement.

La société danoise de transport et de logistique – l’une des plus grandes au monde et un large baromètre du commerce mondial – a déclaré avoir chargé 7,4% de conteneurs en moins sur les navires au deuxième trimestre par rapport à la même période en 2021, ce qui l’a incitée à réviser l’année complète perspectives pour son activité conteneurs.

Maersk s’attend désormais à ce que la demande se situe dans le bas de sa fourchette, entre -1% et 1% en 2022, la hausse de l’inflation et des prix de l’énergie assombrissant les perspectives économiques mondiales.

“L’incertitude géopolitique et la hausse de l’inflation via la hausse des prix de l’énergie ont continué de peser sur le sentiment des consommateurs et les attentes de croissance”, a déclaré la société. dit dans un communiqué.

“Dans ce contexte, en 2022, la demande mondiale de conteneurs devrait désormais se situer dans la partie inférieure de la fourchette prévue de -1% à +1%”, a-t-il déclaré.