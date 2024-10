La société de thé Boba s’excuse pour la dispute avec Dragon’s Den au Canada

Dans un épisode de l’émission Dragon’s Den de la CBC, les propriétaires d’une marque québécoise de bubble tea appelée Bobba ont présenté leur boisson à des investisseurs potentiels, dont Liu, arguant qu’ils « perturbaient » le marché populaire du bubble tea en utilisant seulement trois ingrédients simples pour « transformer » la boisson en une expérience « pratique et plus saine ».

« Il y a le problème de prendre quelque chose qui a une identité très distinctement asiatique et de » l’améliorer « , ce qui me pose problème », a-t-il ajouté.

L’acteur canado-chinois a également demandé aux propriétaires de l’entreprise, Sébastien Fiset et Jess Frenette, si leurs employés comprenaient la signification culturelle de cette « boisson très asiatique », à base de boules de tapioca.

M. Fiset a répondu que leur « meilleur partenaire » était à Taiwan – « ils font toutes les recettes, tous les boba ».

L’épisode a rapidement explosé sur les réseaux sociaux, où les utilisateurs ont attaqué les propriétaires de Bobba.

Les propriétaires ont répondu lundi en présentant des excuses sur les réseaux sociaux, affirmant qu’ils étaient désolés pour le mal qu’ils avaient causé « avec nos paroles et nos actions dans l’émission ».

« Simu Liu a soulevé des points très valables concernant l’appropriation culturelle et nous nous félicitons de cette opportunité d’apprentissage », ont déclaré les propriétaires d’entreprise.

Ils ont ajouté qu’ils réévalueraient leurs stratégies de marque, d’emballage et de marketing pour « s’assurer qu’elles reflètent une représentation respectueuse et précise de notre partenariat taïwanais et des racines culturelles du bubble tea ».

Plus tôt, Liu s’est également tourné vers les réseaux sociaux pour tenter de désamorcer le conflit, arguant que les deux hommes étaient venus dans l’émission « de bonne foi ».

Il a déclaré qu’il avait finalement décidé de ne pas contribuer à l’investissement de 1 million de dollars (765 000 £) que M. Fiset et Mme Frenette recherchaient pour une participation de 18 % dans leur entreprise en raison des problèmes qu’il avait signalés avec leur produit.

« Cela ne veut pas dire que je pense qu’ils méritent d’être harcelés », a déclaré Liu dans la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Un autre juge de l’émission, Manjit Minhas, avait accepté d’investir dans Bobba, arguant qu’« il peut y avoir de nouvelles visions des choses… Tout n’a pas besoin d’être traditionnel », lorsqu’il a entendu pour la première fois les critiques de Liu sur le discours du duo canadien dans l’émission. .

Mais suite à la tempête créée par l’émission sur les réseaux sociaux, elle a changé d’avis en déclarant dimanche : « Après plus de réflexion, de diligence raisonnable et après avoir écouté bon nombre de vos opinions, je n’investirai pas dans Bobba Tea. »

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, elle a ajouté qu’elle avait dû désactiver les commentaires sur ses plateformes de réseaux sociaux en raison des abus reçus depuis l’émission.

« Il n’est jamais acceptable d’envoyer des messages de haine et de menace aux entrepreneurs », a-t-elle déclaré.