La société de tests génétiques 23andMe se négocie à la hausse après la fusion de Branson SPAC

Il a fait l’objet d’un examen minutieux de la FDA plus tôt dans son histoire ; continue de se poser des questions sur la confidentialité des consommateurs alors qu’elle recueille des informations génétiques sur des millions d’individus ; rencontré des difficultés financières ces dernières années alors que le marché des tests génétiques personnalisés semblait se saturer ; le scepticisme sur la base de son analyse des risques basée sur les gènes reste controversé ; et alors qu’il plonge plus profondément dans le développement de médicaments, un écart dans sa clientèle actuelle et les données génétiques sous-jacentes entre un profil génétique européen majoritaire et la sous-représentation de nombreux groupes minoritaires et ethniques.

Fondée par Anne Wojcicki – l’ancienne épouse du fondateur de Google, Sergey Brin, qui a été l’un des premiers investisseurs de l’entreprise – 23andMe a été créée il y a 15 ans. Avec Ancestry, il a contribué à faire avancer l’idée que les tests génétiques ne sont pas seulement un domaine médical, mais une grande entreprise de consommation. Ses kits de test à domicile, qui permettaient aux gens de se renseigner sur leurs profils génétiques et leur ascendance en envoyant un peu de salive par la poste, ont inauguré une nouvelle ère de médecine personnalisée, non sans controverse.

La société de médecine personnalisée et de kits de tests génétiques à domicile 23andMe est devenue publique jeudi grâce à une fusion avec Richard Branson SPAC, VG Acquisition Corp., dans le cadre d’un accord qui a levé près de 600 millions de dollars et valorisé la société de médecine personnalisée à 3,5 milliards de dollars.

Le commerce le plus récent sur le marché boursier est « ME ».

Wojcicki dit que la société voit de grandes choses à venir pour ses plateformes de recherche et développement sur les consommateurs et les médicaments. Environ 80 % des 11 millions de membres de 23andMe choisissent de partager leurs informations génétiques (anonymisées) pour la recherche sur le développement de médicaments.

« Notre génétique représente toute la vie sur cette planète, et nous avons la possibilité de comprendre ce que cela signifie et avec cela, cela améliorera votre propre vie mais contribuera également à toutes sortes de découvertes de recherche », a déclaré Wojcicki.

Elle dit que la controverse sur l’utilité médicale de l’information lorsqu’elle est mise entre les mains des consommateurs ne disparaîtra pas, et qu’elle s’étend sur un éventail d’informations cliniques critiques, telles que les mutations du gène qui cause le cancer du sein, BRCA, à informations génétiques « plus controversées » sur les variantes de la maladie d’Alzheimer. Certaines personnes présentant un risque plus élevé de caillots sanguins prennent la décision de se promener davantage pendant les vols en avion à la suite de leurs rapports 23andMe.

Mais elle a ajouté que les consommateurs ont montré qu’ils voulaient que ces informations les aident à prendre des décisions.

Elle a dit dans le cas du risque d’Alzheimer, « Cette information … influence vraiment la façon dont ils vivent leur vie … comment ils prévoient de prendre leur retraite … prévoient de vieillir. »

Son propre fils de 10 ans a utilisé l’analyse de l’intolérance au lactose de l’entreprise pour diagnostiquer ses maux d’estomac et Wojcicki elle-même, tout en étant réticente à discuter de son utilisation personnelle du produit, a dit en tant que fille d’une femme qui souffrait d’un cancer du sein et qui a un risque plus élevé de maladie, l’information influence sa décision d’avoir ce « verre de vin récréatif ».

« Les 15 dernières années ont consisté à mettre en place l’infrastructure pour savoir comment nous pouvons décoller, prouvant aux consommateurs que nous pouvons obtenir les informations et prouver qu’ils peuvent les comprendre sans un professionnel de la santé », a-t-elle déclaré.

Elle dit que la clé de son avenir est que les consommateurs veulent utiliser l’information non seulement pour changer leur vie, mais aussi pour contribuer à la découverte de médicaments.

23andMe a 40 programmes en cours sur sa plateforme de découverte de médicaments.

« Nous voulons qu’ils aient vraiment une expérience de soins de santé personnalisée et (…) profitent au génome humain en voyant toutes ces données agrégées transformées en programmes thérapeutiques », a déclaré Wojcicki. « Quand je pense à l’avenir de la thérapeutique, au cours des cinq prochaines années, il s’agit vraiment de faire avancer ces programmes et de les intégrer à la clinique. »

La société a également récemment lancé un produit d’abonnement pour introduire plus de contenu et de services pour les consommateurs qui souhaitent prendre des mesures supplémentaires après leurs rapports génétiques.

« Nous recevons des milliers de personnes qui appellent chaque semaine l’équipe du service client qui aimeraient savoir comment utiliser ces informations et les appliquer pour vivre une vie plus saine et plus longtemps », a-t-elle déclaré.

Le marché des introductions en bourse a déjà établi un record annuel de volume de transactions en 2021, à 171 milliards de dollars, et seulement au milieu de l’année. Les gains moyens des transactions du premier jour dans les transactions cette année ont été supérieurs à 40 %. Bien que les rendements traditionnels du marché des IPO et de SPAC se soient refroidis ces derniers mois, l’ETF Renaissance IPO et l’indice CNBC SPAC sont négatifs depuis le début de 2021 avec la poursuite des gros gains de l’année dernière. Pendant ce temps, les inquiétudes concernant les accords SPAC se sont multipliées et certaines SPAC de premier plan comme Virgin Galactic de Branson et le constructeur de véhicules électriques Lordstown Motors ont montré des niveaux élevés de volatilité.

Néanmoins, Branson et d’autres investisseurs prévoient d’apporter une autre entreprise spatiale publique, le service Internet par satellite Virgin Orbit, via un SPAC dans les semaines à venir.

