La société de télésanté B2B SteadyMD acquiert la plateforme d’accréditation BlocHealth

Fournisseur de télésanté interentreprises SteadyMD a annoncé l’acquisition de BlocHealth, une plate-forme d’octroi de licences et d’accréditation pour les cliniciens.

Dans le cadre de l’accord, BlocHealth continuera à opérer sous son propre nom. Il offrira des services, notamment l’enregistrement des licences dans tous les États, l’inscription des payeurs, le renouvellement des licences et des services de conseil pour les fournisseurs internes de SteadyMD ainsi que pour les cliniciens travaillant pour des organisations partenaires.

“La main-d’œuvre nationale de cliniciens, habilités par la technologie et certifiée par le conseil d’administration de SteadyMD est au cœur de notre activité, tout comme notre capacité à recruter, former et déployer rapidement ces cliniciens d’une manière qui maintient la conformité dans les 50 États”, cofondateur et PDG de SteadyMD, Guy Friedman dit dans un communiqué.

« La plate-forme d’octroi de licences et d’accréditation développée par BlocHealth jouera un rôle clé en nous aidant à faire évoluer encore plus efficacement notre effectif de cliniciens afin de mieux servir les patients et nos partenaires.

LA GRANDE TENDANCE

Lancé en 2016 en tant que virtuel service de conciergerie de soins primaires, SteadyMD offre actuellement une infrastructure technologique de télésanté, du personnel et un soutien opérationnel aux entreprises de santé numérique, aux employeurs, aux pharmacies, aux systèmes de santé et à d’autres organisations de soins de santé.

En mars 2021, la startup a annoncé avoir a levé 25 millions de dollars en financement de série B, environ un an après avoir clôturé une série A de 6 millions de dollars.

L’utilisation de la télésanté a bondi au début de la pandémie de COVID-19 alors que les patients et les médecins tentaient de limiter les interactions en personne. Bien que l’utilisation de la télésanté ait diminué d’un mois à l’autre pendant six des 12 mois de 2021, un rapport de FAIR Health ont constaté que l’utilisation des soins virtuels est toujours élevée. En décembre 2021, les lignes de réclamation de télésanté représentaient 4,9 % des lignes de réclamation médicale à l’échelle nationale, contre 0,2 % en décembre 2019.

Parmi les autres entreprises de l’espace, citons eVisit, qui a soulevé 45 millions de dollars en financement de série B l’an dernier; Truepill, qui offre une infrastructure de télésanté et de pharmacie numérique ; et le fournisseur de personnel et de services Wheel, qui a annoncé une augmentation de 150 millions de dollars de série C plus tôt cette année.

ENREGISTREMENT

“Nous sommes ravis de rejoindre l’équipe SteadyMD”, a déclaré le fondateur de BlockHealth, Jared S. Taylor, dans un communiqué. “Ensemble, nous disposerons d’une solution de bout en bout pour l’administration des soins de santé. Nos clients peuvent facilement stocker et utiliser leurs données d’identification en un seul endroit.”