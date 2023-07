La société de technologie immersive FourPlus obtient des fonds pour créer une plateforme de réalité mixte

La société britannique de technologie immersive FourPlus a annoncé qu’elle avait obtenu un financement de l’agence nationale de l’innovation du Royaume-Uni, surnommée Innovate UK, pour créer une plate-forme de formation en réalité mixte pour les entreprises pharmaceutiques et le secteur de la santé.

La technologie immersive de FourPlus, y compris ses expériences de réalité virtuelle, est utilisée dans le secteur des sciences de la vie pour la gestion de la main-d’œuvre, la visualisation d’actifs 3D à des fins de marketing et de formation, la visualisation d’installations, la formation en laboratoire pour les étudiants en biosciences et la visualisation de données.

Utilisant un investissement de 1 million de livres sterling (1,28 million de dollars), dont la majorité provenait d’Innovate UK, FourPlus et ses collaborateurs Holosphere et Cell and Gene Therapy Catapult, développeront une expérience de réalité mixte avec des capacités multijoueurs pour former des individus à des rôles de fabrication au sein de la cellule. et la thérapie génique et dans les secteurs biopharmaceutiques et plus larges des sciences de la vie.

La plate-forme aidera également à former le personnel, à stocker les dossiers de formation numériques, à inclure des outils d’analyse de données et à permettre la collaboration formateur/stagiaire dans des environnements virtuels.

La réalité mixte (MR) est un environnement immersif généré par ordinateur qui combine les mondes physique et numérique et permet aux éléments physiques et numériques d’interagir.

FourPlus créera et fournira la plate-forme sur une période de 18 mois, et la première version de l’offre sera disponible pour démonstration d’ici la fin de 2023.

« Nous sommes vraiment ravis de démarrer ce projet innovant avec Holosphere et Cell and Gene Therapy Catapult. Nous savons déjà que la réalité virtuelle est un moyen puissant de soutenir la formation des nouveaux employés du secteur, car elle réduit les coûts, le temps, l’utilisation des installations et la production de déchets. Ce projet fournira la solution de nouvelle génération qui intègre la réalité mixte, la personnalisation de la formation, l’interactivité multi-utilisateurs, l’analyse des données et les fonctionnalités d’assistance à la formation », a déclaré le Dr Ivan Wall, PDG de Four Plus, dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

La réalité étendue (c’est-à-dire la réalité virtuelle, augmentée et mixte) est de plus en plus utilisée dans le domaine de la santé.

En décembre, basé en Allemagne apoQlar a annoncé avoir reçu l’autorisation 510(k) de la FDA pour sa plateforme VSI HoloMedicine, une offre de réalité mixte qui aide les chirurgiens à planifier des procédures utilisant la technologie holographique 3D.

Le mois dernier, plateforme de réalité augmentée Augmedics a obtenu 82,5 millions de dollars en financement de série D pour soutenir la croissance de ses offres, y compris son système xvision Spine, qui utilise la réalité augmentée pour donner aux chirurgiens une image 3D de l’anatomie vertébrale d’un patient directement dans leur champ de vision pendant la chirurgie.

Parmi les autres sociétés de technologie immersive, citons la société thérapeutique de réalité virtuelle basée en Californie AppliedVR, la plateforme de formation et d’évaluation chirurgicales en réalité virtuelle Osso VR, la société thérapeutique numérique de réalité virtuelle MyndVR, la plateforme de réalité virtuelle XRHealth basée à Boston et la plateforme de santé mentale en réalité virtuelle et augmentée Healium.