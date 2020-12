Tink, dont le logiciel permet aux banques et aux fintech d’accéder aux données bancaires pour créer de nouveaux produits financiers, a levé 85 millions d’euros de nouveaux financements codirigés par la société de capital-investissement française Eurazeo et la société de capital-risque britannique Dawn Capital.

Fondée en 2012, Tink opère dans l’espace dit «open banking», qui vise à développer des services financiers innovants en se connectant aux données de grandes banques établies.

Les partisans de la technologie bancaire ouverte affirment qu’elle apporte plus de transparence et de concurrence au secteur, ainsi qu’une meilleure expérience bancaire pour les consommateurs.

La plate-forme bancaire ouverte de Tink regroupe les données de milliers de banques, permettant aux développeurs de créer des applications qui montrent aux utilisateurs leurs comptes chèques et d’effectuer des paiements auprès de différents fournisseurs, entre autres.

« Malgré les difficultés de cette année, cela a été une année avec des progrès fantastiques avec Tink et, je pense, des progrès fantastiques sur l’open banking en général », a déclaré le co-fondateur et PDG de Tink Daniel Kjellén dans une interview.

«Nous avons continué à croître fortement de manière organique, mais aussi pour la première fois, nous avons effectué des fusions et acquisitions à travers l’Europe pour compléter notre plateforme.»

Tink a accepté d’acquérir trois sociétés plus tôt cette année – Instantor en Suède, Eurobits en Espagne et OpenWrks au Royaume-Uni – dans le but de s’étendre davantage sur de nouveaux territoires européens et de renforcer sa plate-forme.