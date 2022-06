La société de technologie de plan de santé Convey Health Solutions va devenir privée dans un accord de 1,1 milliard de dollars

Convey Health Solutions, qui fournit des services de technologie et d’analyse pour les régimes de santé comme Medicare et Medicaid, a annoncé qu’elle deviendrait privée par le biais d’une fusion avec son principal actionnaire, TPG Capital.

Selon les termes de l’accord, la société de capital-investissement TPG acquerra toutes les actions ordinaires en circulation de Convey qui ne sont pas actuellement détenues par TPG ou certains actionnaires dirigeants et administrateurs pour 10,50 $ par action en espèces, soit environ 1,1 milliard de dollars. La fusion devrait être finalisée au second semestre 2022.

“Nous pensons que cette transaction offre une valeur, des liquidités et une certitude substantielles à nos actionnaires. À l’avenir, en tant qu’entreprise privée et avec le soutien de TPG, nous aurons la capacité de continuer à investir dans l’entreprise et de mieux servir nos clients”, Stephen Farrell , PDG de Convey, a déclaré dans un communiqué.

Fondée en 2001, Convey était d’abord acquis par TPG de New Mountain Capital en 2019. Il est ensuite devenu public l’année dernière.

Les actions de Convey ont bondi après l’annonce de l’accord. Il a fermé vendredi dernier à 4,32 $ par action et terminé hier à 10,36 $.

“Convey est une plate-forme technologique de paiement intégrée de premier plan qui permet l’efficacité et améliore les résultats cliniques et financiers dans l’ensemble du système de santé. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat dans son prochain chapitre en tant qu’entreprise privée”, a déclaré Katherine Wood, associée chez TPG, dans une déclaration.