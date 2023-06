La société de technologie de la santé ObservSMART s’associe à un fournisseur axé sur la toxicomanie

Praesum Healthcare, fournisseur de soins de santé comportementaux axés sur la toxicomanie, a annoncé un partenariat avec ObservSMART pour utiliser son appareil portable et sa tablette pour le personnel afin d’effectuer des contrôles des patients sur les populations de patients non conformes.

ObservSMART propose des dispositifs portables brevetés et inviolables qui aident les prestataires à se conformer aux contrôles des patients et à documenter l’emplacement et les comportements des patients. Les prestataires peuvent effectuer des contrôles des patients basés sur la proximité à l’aide de tablettes synchronisées, et l’application de l’entreprise envoie des notifications aux prestataires pour les aider à se rappeler de vérifier les patients et alerte les superviseurs si un contrôle de patient est manqué.

Praesum Healthcare a mis en œuvre la technologie ObservSMART dans ses installations du New Jersey, de New York, de Floride, du Massachusetts et de Géorgie pour faciliter le suivi des patients.

« Nous sommes ravis de travailler aux côtés de Praesum Healthcare, un leader dans le rétablissement des troubles de santé mentale et de toxicomanie. Nous partageons l’objectif commun et l’engagement de fournir le plus haut niveau de soins et de sécurité aux patients. ObservSMART fournit à son personnel les meilleurs outils pour les patients sécurité, conformité, communication avec le personnel et efficacité », a déclaré Noreen Gottfried, vice-présidente d’ObservSMART, dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

Une étude publiée dans Réseau JAMA ont révélé que la surveillance à distance continue des patients dans les établissements de médecine générale améliorait les résultats et réduisait la charge pour les prestataires d’obtenir les signes vitaux.

Parmi les autres sociétés proposant des solutions de surveillance des patients à distance, citons la société israélienne Neteera, qui propose une surveillance à distance des patients sans contact, et la société de technologie de la santé basée à Singapour SmartFuture, qui fournit un kit de développement logiciel pour la surveillance à distance des patients qui permet l’intégration d’une fonctionnalité RPM en marque blanche dans les applications et les portails Web existants.