La société de technologie de la santé CardieX acquiert la société de capteurs cardiovasculaires Blumio

CardieX, société de technologie de la santé cotée à l’ASX, a annoncé l’acquisition de Blumio, Inc., basé dans la Silicon Valley, un développeur d’algorithmes de capteurs cardiovasculaires et d’outils d’analyse de données.

CardieX se concentre sur l’hypertension, la santé cardiovasculaire et d’autres troubles de la santé artérielle, tandis que Blumio développe des technologies de capteurs portables axées sur la capture de données cardiovasculaires, y compris les mesures de la pression artérielle.

L’acquisition fait suite à une collaboration de trois ans entre les sociétés, qui a déterminé que la technologie de capteur de Blumio était compatible avec la filiale ATCOR de CardieX. Technologie artérielle SphygmoCor qui mesure la forme d’onde de la pression aortique centrale.

CardieX utilisera également les actifs de Blumio pour améliorer sa plate-forme d’analyse de la santé cardiaque Arty dans son CONNEQT Pulse et pour ses appareils CONNEQT Band.

“Blumio apporte une suite de capacités dans le développement de capteurs portables, le traitement du signal et l’expertise en analyse de données volumineuses qui profiteront à nos deux marques ATCOR et CONNEQT, en particulier en ce qui concerne les activités de développement en cours autour de notre bande CONNEQT. Cette acquisition est une extension naturelle de nos solutions de base qui fournissent un écosystème complet de fonctionnalités uniques de santé et de bien-être axées sur la santé cardiaque », a déclaré Craig Cooper, PDG du groupe CardieX, dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

CardieX ajoute Blumio à son groupe de sociétés avec un certain nombre de technologies de santé brevetées.

En mars, CardieX et Mobvoi, Inc., une entreprise portable compatible avec l’IA, ont annoncé le lancement de leur TicWatch GTH Proqui exploite certains aspects de la technologie SphygmoCor de surveillance de la santé cardiaque d’ATCOR.