La société de technologie d’aides auditives Yes Hearing lève 10 millions de dollars

Société de technologie auditive et de soins audiologiques basée à New York Oui Auditionqui fournit une plate-forme en ligne et un traitement à domicile pour les malentendants, a obtenu 10 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A dirigé par Blue Heron Capital.

Les autres participants à la ronde comprennent Ensemble Innovation Ventures, Primetime Partners, Maccabee Ventures et Gaingels.

À QUOI ÇA SERT

Le nouveau cycle d’investissement aidera l’entreprise à étendre ses opérations directes aux consommateurs, à accélérer le développement de sa plateforme de soins à domicile et à renforcer son marché, ses services et ses offres de produits.

La société basée à New York ajoutera également Todd Walrath, PDG de HomeCare.com et ShiftMed, à son conseil d’administration.

“La récente décision de la FDA d’autoriser les ventes en vente libre est incroyable pour la sensibilisation et l’accès aux aides auditives. Nous sommes très heureux que davantage de personnes obtiennent les aides auditives dont elles ont besoin, mais les soins auditifs sont bien plus que cela. Yes Hearing propose un service à domicile qui fournit les connaissances et les conseils nécessaires pour augmenter l’utilisation réelle des aides auditives. Cela conduit à des avantages à long terme pour la santé au-delà de la simple audition, y compris la communication, la mobilité, la prévention de la démence et plus encore », Sam Shear, PDG de Yes Entendre, dire MobiHealthNews.

APERÇU DU MARCHÉ

La FDA a établi une nouvelle catégorie réglementaire qui est entrée en vigueur en octobre pour les aides auditives en vente libre qui ne nécessitent pas d’ordonnance, d’examen médical ou d’ajustement.

D’autres entreprises dans l’espace comprennent Eargo, qui a lancé son aide auditive de sixième génération en janvier. Les appareils mis à jour sont équipés du “mode masque” pour aider à atténuer les défis auxquels on est confronté lorsqu’on parle à quelqu’un portant un masque.

Fabricant d’aides auditives alimentées par l’IA Audibel offre des capacités de réglage automatique du volume et de détection des chutes, et le fabricant d’équipements audio Bose permet aux utilisateurs d’ajuster, de programmer et de contrôler ses aides auditives SoundControl directement depuis un smartphone.