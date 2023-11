La société de technologie climatique Heirloom ouvre une usine commerciale de captage du carbone aux États-Unis

9 novembre (Reuters) – La société californienne de technologie climatique Heirloom a dévoilé jeudi ce qui est considéré comme la première usine commerciale américaine à aspirer de l’air le dioxyde de carbone qui contribue au réchauffement de la planète, une étape importante dans les efforts visant à intensifier les technologies naissantes d’élimination du carbone et à lutter contre le climat mondial. objectifs.

Les scientifiques estiment que le monde devra éliminer chaque année des milliards de tonnes de dioxyde de carbone de l’air. La capture directe de l’air, telle que celle utilisée par Heirloom, peut sécuriser le CO2, mais il n’est pas encore clair si elle peut le faire à un prix qui rende la technologie pratique.

La nouvelle installation, qui utilise du calcaire concassé pour capturer 1 000 tonnes par an, fait partie d’une accélération qui, selon Heirloom, permettra de réduire les coûts. Les prix actuels de l’industrie pour l’élimination du carbone par capture directe de l’air se situent entre 600 et 1 000 dollars la tonne, a déclaré une personne proche du dossier.

Certaines des premières ventes d’Heirloom pour le captage et le stockage, en 2021, se sont élevées à plus de 2 000 dollars la tonne, et le gouvernement américain vise à terme 100 dollars la tonne.

La nouvelle usine, située à environ une heure et demie de la baie de San Francisco à Tracy, en Californie, comporte de hautes piles de plateaux contenant du calcaire à l’air libre. La roche absorbe naturellement le CO2 et Heirloom l’a traitée pour ce faire en quelques jours. La roche qui a capturé le CO2 est chauffée avec une énergie renouvelable pour libérer le gaz, puis réutilisée. Heirloom travaille avec la startup CarbonCure pour stocker le gaz de la nouvelle usine dans du béton.

La secrétaire américaine à l’Energie, Jennifer Granholm, qui devait visiter le site jeudi, a qualifié dans un communiqué la centrale de modèle pour lutter contre le changement climatique. Le ministère de l’Énergie dépense des milliards en subventions pour construire des centres de démonstration de capture directe de l’air. Heirloom est l’un des lauréats de la plus grande subvention de niveau.

Occidental Petroleum (OXY.N), un autre lauréat d’une subvention de hub, vise à associer la technologie DAC acquise avec sa propre expertise en matière de gestion des ressources souterraines, où la majeure partie du dioxyde de carbone devrait être stockée.

BlackRock Inc, le plus grand gestionnaire de fonds au monde, a annoncé mardi qu’il investirait 550 millions de dollars dans l’usine d’Occidental à l’ouest du Texas.

Reportage de Peter Henderson Montage de Marguerita Choy

