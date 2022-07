La société de technologie autonome Pony.ai prévoit de livrer des robots en Chine

Pony.ai a déclaré qu’il ne disposait que de permis de test à Pékin et à Guangzhou pour les camions autonomes. Mais la société a déclaré qu’elle prévoyait d’exploiter des camions L4 en Chine à mesure que la réglementation se développerait.

Selon Pony.ai, les camions devraient être équipés de la technologie de conduite autonome de “niveau 4”, qui permettrait une conduite entièrement autonome sur les autoroutes et les routes urbaines. “L4” fait partie d’un système de classification de l’industrie qui désigne la conduite entièrement autonome dans des conditions spécifiques.

La production annuelle devrait atteindre environ 10 000 camions “d’ici quelques années”, selon un communiqué de presse. Les livraisons à petite échelle devraient commencer cette année et la prochaine, la production de masse devant démarrer en 2024.

Certains des camions prévus, mais pas tous, seront des “véhicules à énergie nouvelle”, une catégorie qui comprend les véhicules électriques.

Pony.ai a refusé jeudi de partager des informations supplémentaires sur le coût par camion et si les camions ne seraient disponibles qu’en Chine.

Sany a des bureaux dans le monde entier, tandis que Pony.ai opère également aux États-Unis. L’accord de production de masse robotruck fait partie d’une joint-venture stratégique entre Pony.ai et Sany Heavy Truck, une filiale de Sany.

Les analystes s’attendent généralement à ce que les robots décollent plus rapidement que les robotaxis en raison de la nature plus uniforme des itinéraires des camions le long des autoroutes. Les trajets quotidiens en camion durent généralement des heures par rapport aux trajets en taxi beaucoup plus courts.