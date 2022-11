La société de surveillance à distance et d’analyse de données Medical Informatics lève 17 millions de dollars

La société d’informatique de santé et de collecte de données Medical Informatics a annoncé avoir reçu 27 millions de dollars, composé d’un tour de série B de 17 millions de dollars plus 10 millions de dollars de dette.

Le tour de table a été codirigé par la stratégie de capital-risque de Catalio Capital Management et Intel Capital, tandis que Catalio Capital Management a dirigé la dette supplémentaire de 10 millions de dollars via sa stratégie de capital-risque structuré.

De nouveaux investisseurs se sont joints à la ronde, notamment Notley et TGH Innoventures, avec la participation des investisseurs existants TMC, DCVC et nCourage.

CE QU’ILS FONT

La plate-forme clinique Sickbay basée sur SaaS de la société texane, qui a reçu Autorisation 510(k) en 2015, fournit aux hôpitaux des données de forme d’onde en temps réel à partir d’appareils de chevet, permettant une surveillance à distance “de l’hôpital au domicile”. Les fournisseurs peuvent fusionner ces données avec des informations provenant de DSE et d’autres systèmes.

La société affirme que les fonds nouvellement reçus contribueront à la croissance et à l’ajout de spécialistes produits approfondis et de membres de l’engagement client à son équipe pour soutenir les partenariats stratégiques avec les clients.

Dans le cadre de la ronde, Jonathan Blankfein, directeur de Catalio, rejoindra le conseil d’administration de Medical Informatics, et le Dr Diamantis Xylas, responsable de la recherche de Catalio, rejoindra le conseil en tant qu’observateur.

“Avec les ressources techniques de Catalio et l’expérience opérationnelle d’Intel Capital, ainsi que la précieuse compréhension de l’industrie du nouvel investisseur TGH Innoventures, nous nous sentons prêts à continuer à étendre nos services et à améliorer les soins aux patients du monde entier”, a déclaré Emma Fauss, cofondatrice et PDG de Medical Informatics. MobiHealthActualités dans un e-mail.

APERÇU DU MARCHÉ

Les entreprises se concentrant sur divers types de surveillance à distance des patients ont annoncé d’importants cycles de financement en 2022, y compris une société d’analyse de données du monde réel Verana Health, qui a récolté 150 millions de dollars en financement de série E en janvier, portant son augmentation totale à plus de 288 millions de dollars.

Newport Beach, startup basée en Californie VivoSense, une plate-forme qui aide les parties prenantes à intégrer des capteurs portables dans les essais cliniques pour aider à surveiller les biomarqueurs numériques, a marqué 25 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A en mars.

Société de données d’analyse de la santé basée en Californie Evidation Health, a recueilli 153 millions de dollars en 2021 pour étendre sa plate-forme de données dans le monde réel.

La La société basée à San Mateo combine des données réelles sur les patients provenant de plusieurs sources, notamment Apple Health, Fitbit, Epic et Dexcom, pour évaluer les soins. Il propose également une application et une plateforme, nommée Achievement, positionnées comme un outil de recherche qui permet aux patients d’ajouter leurs données de santé réelles pour des études.