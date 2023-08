La société de suivi de la santé Oura s’associe à la plateforme de téléthérapie Talkspace

Basé en Finlande Oura, fabricant de l’anneau de suivi de la santé, a annoncé son partenariat avec la société de téléthérapie Talkspace, pour permettre aux porteurs d’Oura de partager leurs données personnalisées sur leur sommeil et leurs mouvements quotidiens avec les thérapeutes Talkspace.

Bague Oura les porteurs peuvent utiliser la fonction Partager le rapport de l’entreprise pour envoyer des informations sur la qualité de leur sommeil et les tendances de leurs mouvements sur une période d’une semaine, d’un mois ou de 90 jours.

« Le rapport de partage fournit des informations précieuses sur les habitudes de sommeil, l’état de préparation et l’activité d’un membre sur une période de temps spécifique. Ces mesures du sommeil et de la récupération sont des pièces clés du puzzle complexe de la santé globale. En nous associant à Talkspace, nous pouvons aider les prestataires. comprendre l’impact du sommeil sur la santé mentale et vice versa pour éclairer les soins qu’ils prodiguent et permettre aux utilisateurs d’entamer un dialogue éclairé avec leurs prestataires », a déclaré Dorothy Kilroy, directrice commerciale d’Oura. MobiHealthActualités dans un e-mail.

Afin de partager le rapport et d’utiliser les services formés grâce au partenariat, les porteurs d’Oura doivent également être membres de Talkspace.

« Ce que nos membres nous disent, c’est que la thérapie les aide à naviguer dans de nombreux domaines de leur vie. Notre collaboration avec Oura donne à nos membres une nouvelle façon d’appréhender de manière holistique leur santé mentale et physique et dans leurs conversations continues avec leur thérapeute, ce qui peut les aider à élargir leur boîte à outils pour améliorer leur qualité de vie globale », a déclaré Katelyn Watson, directrice du marketing chez Talkspace. MobiHealthActualités dans un e-mail.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Oura a fait ses débuts sur Kickstarter en août 2015.

En 2021, elle a lancé son Oura Ring Generation 3, la dernière version de son portable. Le

l’anneau suit la fréquence cardiaque diurne, les contrôles de température et la prévision des menstruations.

La même année, l’entreprise marque 100 millions de dollars en financement de série C et, l’année dernière, a annoncé que sa valorisation atteignait 2,55 milliards de dollars. Un porte-parole a déclaré à MobiHealthNews qu’il avait lancé un cycle de financement « sursouscrit » ; cependant, la société n’a pas divulgué plus de détails.

L’année dernière, la société a annoncé un partenariat avec une application de contrôle des naissances. Natural Cycles, permettant aux porteurs de bague Oura de synchroniser les changements de température corporelle collectés à partir de la bague avec l’application Natural Cycles.

Ça aussi a lancé Oura for Business en décembre, permettant aux employeurs d’obtenir des mesures anonymes d’Oura Ring sur le sommeil, l’état de préparation, les scores d’activité et le contenu axé sur les membres des employés.

En mai, Oura l’a annoncé a acquis la startup d’identification numérique Proxy dans le cadre d’une transaction entièrement en actions. Proxy propose une technologie d’identité numérique visant à remplacer les clés, badges, cartes, mots de passe et applications.

L’année dernière, Talkspace a été confronté à un recours collectif alléguant qu’une déclaration de procuration fournie aux investisseurs avant sa fusion en 2021 avec la société d’acquisition à vocation spéciale Hudson Executive Investment Corp. avait dénaturé ses performances financières et ses perspectives.

Un autre recours collectif a été déposée en mars de cette année, alléguant que la société avait induit les patients en erreur sur le nombre de thérapeutes disponibles pour les nouveaux patients. Il a également affirmé que la société inscrivait les consommateurs au renouvellement automatique des abonnements sans leur consentement et ne parvenait pas à fournir aux utilisateurs sa politique d’annulation.

Talkspace a connu des difficultés financières depuis son introduction en bourse, voyant son prix de l’action passer d’un sommet de 11,95 $ au prix actuel d’environ 1,57 $.

Dans son Selon le rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2023 publié en juillet, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 35,6 millions de dollars, soit une augmentation de 19 % par rapport à la période de l’année précédente, tirée par une augmentation de 82 % des revenus B2B d’une année sur l’autre et partiellement compensée par une hausse de 41 % des revenus des consommateurs. déclin.