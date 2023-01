La société de soins rénaux Monogram Health reçoit un investissement de 375 millions de dollars

Société de gestion des maladies rénales chroniques et des maladies rénales terminales soutenue par la technologie Monogram Health a annoncé avoir obtenu un financement de croissance de 375 millions de dollars.

Les investisseurs stratégiques du cycle comprennent CVS Health, Humana, SCAN Health Plan, Cigna Ventures et Memorial Hermann Health System. Les autres participants comprennent First Cressey Ventures, TPG Capital, Pura Vida Investments, Northwest Ventures Partners et Heritage Group.

Monogram s’associe à des plans de santé pour offrir à leurs membres une gamme de services de soins rénaux, y compris des algorithmes prédictifs qui identifient les membres à risque. Il fournit également des soins à domicile et virtuels fournis par l’équipe clinique de Monogram, une technologie de gestion des médicaments, des parcours de soins personnalisés, un logiciel d’aide à la décision clinique, des capacités de surveillance des patients à distance et des outils pour créer des contrats de soins basés sur la valeur.

La société basée à Nashville utilisera les fonds pour déployer ses services cliniques et son modèle de prestation de soins rénaux et de maladies chroniques à domicile.

“Ce dernier cycle de financement de croissance d’étape avec d’importants partenaires nouveaux et existants est motivé par notre engagement discipliné et la démonstration de résultats cliniques exceptionnels. Ces résultats de meilleure qualité pour les patients sont rendus possibles par notre approche transformatrice consistant à offrir à domicile, des preuves- basée sur la néphrologie et les soins polychroniques. Je suis fier de travailler aux côtés de l’équipe de direction ciblée de Monogram pour continuer à propulser l’entreprise en tant que leader clinique durable pour les patients à travers les États-Unis », a déclaré le Dr Bill Frist, président du conseil d’administration de Monogram et partenaire de Frist Cressey Ventures. , a déclaré dans un communiqué.

APERÇU DU MARCHÉ

En 2021, Monogram a fermé un Un cycle de financement de série B de 160 millions de dollars, qui, selon la société, serait utilisé pour financer son expansion.

La société a depuis ajouté plusieurs joueurs à son équipe de direction et à son conseil d’administration, notamment Bhavesh Shah en tant que directeur financier ; Karen Abbott en tant que directeur administratif et directeur de la conformité ; Kyle Cooksey en tant que vice-président senior du marketing et des communications ; et Seema Vermaancien administrateur des Centers for Medicare and Medicaid Services, en tant que membre du conseil d’administration.

En octobre, Humaneun investisseur stratégique dans le dernier cycle de financement, a annoncé un accord de soins basé sur la valeur avec Monogram Health pour offrir des soins rénaux à domicile à ses membres du régime Medicare Advantage HMO et PPO au Tennessee, en Alabama, au Mississippi et en Louisiane.

La société a également annoncé une collaboration avec une organisation de santé et de bien-être Point32Santé en octobre et, en décembre, a révélé son partenariat avec le système de santé confessionnel AventSanté.