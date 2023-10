La société de soins cardiaques Ventricle Health récolte 8 millions de dollars et davantage de financements dans le domaine de la santé numérique

Ventricle Health, une plateforme virtuelle axée sur les soins cardiaques, a obtenu un financement de démarrage de 8 millions de dollars dirigé par RA Capital Management avec la participation de Waterline Ventures aux côtés d’autres investisseurs.

La société propose des soins de cardiologie à domicile et virtuels basés sur la valeur pour soutenir les organisations de soins responsables, les cabinets de soins primaires et les partenaires en Floride, au Texas, en Ohio et dans la région médio-atlantique.

La société basée à Washington, DC, utilisera les fonds pour étendre son modèle thérapeutique de gestion de l’insuffisance cardiaque conjointement avec des groupes et des prestataires de soins fondés sur la valeur.

« C’est incroyablement excitant d’avoir des partenaires comme RA Capital et Waterline qui investissent dans notre mission. Chaque équipe apporte une formidable profondeur clinique et de politique de paiement de valeur grâce à ses collaborations existantes avec ses partenaires de portefeuille. Avec nos partenaires investisseurs existants et une incroyable équipe de professionnels chevronnés, « Pour les opérateurs cliniques axés sur la valeur, leur investissement nous aidera à accélérer et à élargir l’accès à un modèle de soins dont les États-Unis ont un besoin si urgent au-delà des marchés que nous servons actuellement », a déclaré Sean O’Donnell, PDG de Ventricle Health, dans un communiqué. .

Leucine, une plateforme basée sur l’IA et axée sur la fabrication pharmaceutique, a récolté 7 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A mené par l’investisseur stratégique Ecolab.

Le cycle comprenait également les investisseurs existants Axilor Ventures, Techstars, Pravega Ventures et des investisseurs providentiels.

Leucine propose une plate-forme de conformité des flux de travail basée sur l’IA qui, selon la société, « sert de jumeau numérique de l’atelier de fabrication pharmaceutique » avec une gestion de la conformité, une surveillance des performances et des informations sur les données.

La plate-forme peut être mise en œuvre en huit semaines et utilise des LLM qui numérisent les procédures opérationnelles standard papier en formats numériques.

« Nos modèles sont formés sur une multitude de données pharmaceutiques, ce qui permet à la plateforme de créer des flux de travail personnalisés enrichis de mesures de conformité GxP, nous permettant ainsi de fournir une valeur inégalée à une vitesse vertigineuse », a déclaré Vivek Gera, fondateur et PDG de Leucine, dans un communiqué. .

Ilant Health, une entreprise axée sur le traitement de l’obésité, a annoncé aujourd’hui son lancement grâce à un financement de 3 millions de dollars dirigé par Elina Onitskansky.

Onitskansky était auparavant vice-président senior et responsable de la stratégie chez Molina Healthcare, directeur de la croissance et de la stratégie chez Help at Home et vice-président senior et associé associé dans la pratique des soins de santé de McKinsey.

Ilant travaille avec les employeurs et les régimes de santé pour offrir des soins basés sur la valeur grâce à des analyses de réclamations exclusives, des outils de soutien aux membres et un algorithme qui aide à déterminer quel traitement sera le plus susceptible d’entraîner des résultats positifs. La société offre également l’accès à des médecins spécialisés en médecine de l’obésité, à des nutritionnistes et à des praticiens en santé mentale.

« L’obésité est incroyablement complexe : c’est un problème médical, un problème d’équité en matière de santé, un problème de préjugé et un problème de coût », a déclaré Onitskansky. « Nous devons nous éloigner des réponses simples à l’épidémie d’obésité et reconnaître que la solution doit être aussi nuancée et multiforme que le problème auquel nous sommes confrontés. »