La société de soins basée sur la valeur Aledade recueille 260 millions de dollars

Entreprise de technologie de la santé Aledade a annoncé avoir obtenu un énorme financement de 260 millions de dollars en série F.

Lightspeed Venture Partners a mené le tour avec la participation de Venrock, Avidity Partners, OMERS Growth Equity et Fidelity Management & Research Company.

Selon Bloomberg, le dernier cycle de financement porte la valorisation de l’entreprise à 3,5 milliards de dollars, aidant l’entreprise à obtenir le statut de licorne.

Le Dr David Blumenthal, ancien président du Commonwealth Fund et coordinateur national des États-Unis pour les technologies de l’information sur la santé, et Paul Hennessy, PDG de Shutterstock, rejoindront le conseil d’administration d’Aledade.

Le Dr Efrem Castillo, qui était auparavant vice-président senior de la transformation clinique chez Optum et médecin-chef chez United Healthcare Medicare Solutions, rejoindra l’équipe d’Aledade en tant que vice-président senior de Medicare Advantage.

CE QU’ILS FONT

La société d’intérêt public basée dans le Maryland travaille avec des prestataires de soins primaires pour créer des organisations de soins responsables basées sur la technologie.

La société utilisera les fonds pour accélérer la croissance de ses alliances stratégiques et de son réseau de soins primaires et acquérir et améliorer la technologie et les services pour soutenir ses solutions de soins basées sur la valeur.

« Après une décennie d’expérience avec différents modèles basés sur la valeur, ce qui fonctionne est clair : donner aux soins primaires la responsabilité du coût total et de la qualité des soins. Nous avons fondé Aledade en 2014 en partant du principe que nous pouvons étendre le succès des soins primaires basés sur la valeur. soins », a déclaré le Dr Farzad Mostashari, PDG et cofondateur d’Aledade, dans un communiqué. «Avec ce financement, nous pouvons être opportunistes en identifiant et en acquérant des capacités supplémentaires dans la plateforme Aledade qui permettront au plus grand réseau de soins primaires indépendants du pays de générer constamment les meilleurs résultats en matière de soins basés sur la valeur.

APERÇU DU MARCHÉ

Aledade a marqué 123 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série E l’année dernière et 100 millions de dollars en financement de série D en 2021. En 2020, la société a levé 64 millions de dollars lors d’un tour de série C.

En février, la société de technologie de la santé a acquis la plateforme d’analyse de soins basée sur la valeur Curia, basée sur l’IA, pour utiliser les capacités basées sur l’IA de la société basée à New York pour étendre sa collecte de données, fournir des prédictions de données plus précises et aider à améliorer les flux de travail des soins primaires.

L’année dernière, Aledade a acheté Iris Santéune plate-forme de solutions avancées de planification des soins qui est devenue une partie de l’unité des services de santé d’Aledade, appelée Aledade Care Solutions.