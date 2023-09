La société de soins à domicile Inbound Health lève 30 millions de dollars et davantage de fonds pour la santé numérique

Inbound Health, une plateforme de facilitation des soins basée sur la valeur pour les systèmes de santé et qui prévoit de fournir des soins aigus et post-aigus à domicile, a annoncé la clôture d’un cycle de financement de série B de 30 millions de dollars dirigé par HealthQuest Capital.

Les investisseurs existants McKesson Ventures et Flare Capital Partners ont participé au cycle.

La société basée au Minnesota utilisera les fonds pour se développer sur de nouveaux marchés et développer davantage son offre.

« Nous sommes ravis de nous lancer dans cette prochaine phase de croissance avec le fort soutien de nos investisseurs, dirigés par HealthQuest Capital », a déclaré Dave Kerwar, PDG d’Inbound Health, dans un communiqué. « En partenariat avec les principaux systèmes de santé du pays, nous nous engageons à faire progresser nos actifs cliniques, opérationnels et technologiques afin de développer des soins avancés de haute qualité à domicile et d’augmenter l’acuité et la diversité des soins prodigués.

Inbound Health a été lancé l’année dernière par le système de santé Allina Health, basé à Minneapolis, avec 20 millions de dollars de financement.

Briya, une plateforme d’échange de données de santé, a clôturé un tour de table de série A de 11,5 millions de dollars, portant sa levée totale à 17 millions de dollars.

Le cycle a été mené par Team8, avec la participation des investisseurs existants Amiti Ventures et Insight Partners. La Fondation familiale George Kaiser s’est également jointe au cycle.

La société de partage de données sécurisée par blockchain permet aux organismes de santé de partager les données des patients de manière anonyme, favorisant ainsi la collaboration en matière de recherche entre les entreprises des sciences de la vie et les organismes de santé.

Briya utilisera les fonds pour étendre son offre, en se concentrant sur le marché américain.

La plateforme de gestion des participants aux essais cliniques, Mural Health, a obtenu un financement de démarrage de 8 millions de dollars dirigé par Bessemer Venture Partners, avec la participation de Correlation Ventures, Project Mayhem Ventures, Operator Partners, Virtue VC et Arkitect Ventures.

La plate-forme technologique de Mural Health, baptisée Mural Link, permet un remboursement numérique aux participants aux essais cliniques, des options de voyage pour la participation sur place, ainsi que des options de rétroaction et de communication. Il permet également aux chercheurs d’accéder en temps réel à des analyses avec les commentaires des participants.

L’entreprise utilisera les fonds pour développer Mural Link.

« Les participants aux essais cliniques sont souvent négligés alors que l’industrie et le monde se concentrent sur les résultats des études. Mais les patients et leurs soignants représentent le point zéro. Ils sont la source des données, et sans leur participation, de nouveaux traitements ne peuvent pas être mis sur le marché en toute sécurité. » Sam Whitaker, co-PDG et cofondateur de Mural Health, a déclaré dans un communiqué.

« Nous pensons que si nous servons bien les participants, les sponsors de l’étude bénéficieront d’une amélioration du recrutement, de la rétention et du respect des protocoles. Et la communauté mondiale sera, par conséquent, mieux servie par les nouveaux produits rendus possibles par la R&D clinique.