La société de smartphones « dégoogledée » Murena lance un réseau mobile sous sa propre marque

Crédits images : Murène

Murèneune startup française qui vend des smartphones « dé-googleés » dotés de sa propre version d’Android, lance un réseau mobile de marque propre alors qu’elle jette son chapeau dans le secteur en pleine croissance des opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO).

Murena Mobile, comme on appelle le nouveau service, est construit sur T-Mobile et est disponible uniquement pour les clients américains. Les forfaits disponibles vont de 4 Go de données à 35 $/mois jusqu’à des données illimitées qui coûtent 65 $, avec des appels et des SMS illimités disponibles dans tous les domaines.

Comme TechCrunch l’a rapporté ce mois-ci, l’espace MVNO est en plein essor, avec d’innombrables entreprises s’appuyant sur les grandes infrastructures de télécommunications pour lancer de nouvelles marques de réseaux mobiles qui se différencient considérablement grâce à une image de marque ciblée sur des segments de clientèle de niche.

Le moteur d’une grande partie de cette croissance est la disponibilité de nouvelles technologies qui facilitent la création d’un MVNO. Cela inclut le logiciel d’activation de réseau virtuel mobile (MVNE) qui prend en charge le infrastructure telle que l’approvisionnement en cartes SIM, la facturation, la gestion des utilisateurs, le support client, l’analyse et bien plus encore. De plus, avec l’avènement de eSIMil est plus facile (et plus rentable) d’avoir une stratégie de distribution entièrement numérique, comme nous l’avons vu avec la startup « Ai Pin » soutenue par Sam Altman, Humane.

Ce sont ces avancées dont Murena profite pleinement en s’implantant dans le 84 milliards de dollars Domaine MVNO.

Poussée de confidentialité

Fondée en 2018, Murena a développé son propre système d’exploitation appelé /e/OS qui est construit sur le fork LineageOS basé sur Android, que les utilisateurs peut soit s’installer lui-même sur les appareils pris en charge ou procurez-vous préinstallé sur une poignée de les smartphones qu’il vend – ceux-ci incluent des combinés remis à neuf tels que le Pixel 5 de Google et le Fairphone.

Le grand argument de Murena est la confidentialité, avec toutes les applications Google habituelles remplacées par des alternatives open source, ou bien des logiciels qui prétendent être anti-pistage et centrés sur la confidentialité.

En plus de vendre les téléphones eux-mêmes, Murena a jusqu’à présent cherché à monétiser grâce à des services complémentaires. comme les forfaits cloud qui offre quelque chose un peu comme Google Workspace, avec des outils de messagerie et de productivité qui se synchronisent sur tous les appareils. Avec Murena Mobile désormais intégré au mix, il dispose d’une autre source de revenus récurrente sur laquelle s’appuyer.

“Cette approche assure non seulement la stabilité financière, mais permet également une meilleure planification à long terme pour ce service et d’autres projets futurs”, a déclaré le directeur de l’exploitation (COO) de Murena. Alexis Noetinger a déclaré à TechCrunch. “C’est aussi une excellente façon pour les gens qui croient en notre mission de contribuer à notre projet, au lieu de s’adresser directement à un transporteur qui ne les intéresse pas.”

Ceci est similaire au fabricant de téléphones minimaliste américain Light, qui a proposé forfaits mobiles pour plusieurs années. Light a récemment opté pour un nouveau fournisseur MVNE appelé Concerts, qui se présente comme une « Stripe pour les forfaits téléphoniques » – une plate-forme plug-and-play qui offre aux MVNO en herbe tout ce dont ils ont besoin via une seule API. Et ce sont les concerts qui propulseront également l’incursion de Murena dans le monde des MVNO.

“Pour nous, nous pouvons gérer et aider nos abonnés s’ils ont besoin de quoi que ce soit, le tout à partir d’un seul tableau de bord, ce qui nous facilite la vie”, a déclaré Noetinger. « Et pour nos clients, ils peuvent accéder facilement à leur forfait et gérer leur abonnement sans aucun effort. »

Le fait qu’une entreprise européenne propose son nouveau service uniquement aux États-Unis montre où elle voit la plus grande opportunité, en particulier en ce qui concerne le marché cible principal de Murena, soucieux de la vie privée.

Tandis que Murena collectionne quelques informations personnelles, y compris l’adresse e-mail, le nom, l’adresse et les détails de la carte de crédit du client, cela reste loin d’atteindre le niveau de données souvent requis par les grands transporteurs, qui sont connus pour vendre ces données aux annonceurs.

“Nous avons appris que souscrire à un forfait mobile aux États-Unis peut être assez complexe, même aujourd’hui : la plupart du temps, vous devez passer une vérification de solvabilité, partager votre numéro de sécurité sociale, valider une pièce d’identité, etc.”, Noetinger dit. « Ainsi, lors de la configuration de votre forfait mobile, de nombreuses données personnelles sont capturées, sans réelle nécessité, ce qui augmente le risque d’être reciblées ultérieurement ou que ces données tombent entre de mauvaises mains. Moins il y a de données partagées, mieux c’est.

Murena a également l’intention d’introduire ses nouveaux forfaits mobiles en Europe dans le courant de 2024, tout en prenant en charge à terme les cartes SIM physiques – mais pour l’instant, Murena Mobile est entièrement axée sur l’eSIM.

Cela met en évidence un défaut de la nouvelle offre de réseau mobile de Murena : tous les téléphones ne prennent pas en charge le format eSIM, y compris certains des appareils il vend via sa propre boutique en ligne. De plus, les clients ne peuvent pas souscrire à un forfait Murena Mobile en même temps qu’ils achètent l’un de ses appareils pris en charge par eSIM : ils doivent effectuer cette transaction séparément.

“Nous savons que ce n’est pas idéal et nous prévoyons d’améliorer cela en 2024”, a ajouté Noetinger.

Aujourd’hui, cela ne fait que marquer le début de ce que Murena espère faire partie d’un « package » qui attirera de nouveaux clients et fidélisera les clients existants. Et cela pourrait conduire à un nouveau regroupement de produits pour faire de la marque Murena une proposition plus collante.

“L’objectif principal du lancement de Murena en tant que MVNO est d’offrir une solution transparente et intégrée aux personnes soucieuses de leur vie privée”, a déclaré Noetinger. « À l’avenir, nous pourrions réfléchir à une offre complète avec du téléphone, un forfait cloud et un forfait mobile réunis dans un abonnement mensuel. »