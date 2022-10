La société de shapewear SKIMS de Kim Kardashian sous les projecteurs après l’interview de Kanye West et Tucker Carlson

Kanye West est apparu jeudi dans “Tucker Carlson Tonight”, lorsqu’il a exprimé sa colère contre la marque de vêtements et de vêtements de forme de l’ex-femme Kim Kardashian, SKIMS. West a partagé sa frustration d’être dans l’ignorance du fait qu’il détenait une participation plus petite dans l’entreprise que Joshua Kushner.

Le rappeur a affirmé avoir été surpris après avoir appris que Kushner, qui est marié au mannequin Karlie Kloss, possédait 10% de la marque, tandis que West lui-même n’en détenait que 5%. Il a également attaqué SKIMS – une entreprise évaluée à 3,2 milliards de dollars en janvier 2022 – pour ses publicités et ses images racées.

“Tu sais, j’ai dîné avec Ivanka [Trump]Jared [Kushner]et Josh [Kushner] et quelques jours plus tard, j’ai découvert que Josh Kushner avait 10% de SKIMS, une ligne que j’avais développée avec Kim et j’avais beaucoup de problèmes avec l’imagerie de SKIMS”, a-t-il déclaré à Carlson. “Alors, J’ai découvert après ce dîner que Josh Kushner avait 10% de SKIMS, et j’avais 5% de SKIMS… et je suis sûr que Jared [Kushner] en a encore une part. J’ai dit, ‘Hey, Josh, et si j’avais 10 pour cent de [Kushner’s wife] La ligne de maillots de bain lingerie shapewear de Karlie Kloss, et vous en avez cinq pour cent, et vous ne le saviez pas ? Comment cela te ferait te sentir?'”

L’entrepreneur Yeezy a également partagé : “En tant que personne qui a vraiment construit quelque chose à partir de rien, quand je suis assis en face de Josh Kushner, et il se sent tellement en droit d’avoir cette idée et cette personne n’a jamais rien apporté d’autre de valeur que si- appelé être un bon investisseur en capital-risque, j’ai un gros – j’ai un gros problème avec ça.”

KANYE PORTE UNE CHEMISE ‘WHITE LIVES MATTER’ AU DÉFILÉ DE MODE YEEZY À PARIS, REJOINT PAR CANDACE OWENS

Les représentants de Joshua Kushner n’ont fait aucun commentaire. Cependant, il a été largement rapporté en avril 2021 que Thrive Capital, la société de capital-risque de Kushner, avait investi 154 millions de dollars dans SKIMS.

West a également fustigé la marque à succès de son ex-femme pour ses publicités ouvertement racées, dont beaucoup mettaient en vedette Kim Kardashian elle-même, légèrement vêtue. La ligne a été critiquée dans le passé pour leurs publicités sexy, y compris en 2021, lorsqu’une publicité montrait une photo légèrement vêtue de Kardashian que de nombreux clients croyaient avoir été modifiée.

West a dit à Carlson: “J’avais l’impression qu’il y avait beaucoup d’images trop sexualisées et des choses que je ne voudrais pas voir ma femme et certainement pas mes filles faire à l’avenir pour vendre un produit”, a déclaré West. Mais ça atteint un autre niveau quand c’est comme, ‘Ok, eh bien, c’est ce que fait ma femme et c’est pour ça qu’ils font — c’est ce qu’elle fait pour nos enfants.'”

En février 2021, Kardashian a demandé le divorce de West, après près de sept ans de mariage.

Lors de l’interview avec Carlson, le rappeur a également défendu sa chemise “White Lives Matter”, pour laquelle il a reçu des réactions négatives de la part de plusieurs célébrités. Il a continué à défendre sa position tout au long de la semaine, se rendant sur les réseaux sociaux pour proclamer ses convictions.

Le lauréat d’un Grammy a également abordé d’autres sujets, notamment le fait qu’il est pro-vie, ses parents et l’enseignement supérieur dans la communauté noire.

Kardashian a fondé SKIMS en 2019, en mettant l’accent sur la positivité corporelle et l’inclusion de la taille. De nombreuses célébrités, dont Kardashian elle-même et sa sœur modèle Kylie et Kendall Jenner, sont apparues dans des publicités pour la marque.