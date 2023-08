La société de services publics japonaise Tepco détaille son projet de rejet des déchets nucléaires de Fukushima le 24 août

Le Japon devrait commencer à pomper plus d’un million de tonnes d’eau traitée de la centrale nucléaire détruite de Fukushima Daiichi le 24 août, un processus qui prendra des décennies.

L’eau a été distillée après avoir été contaminée par un contact avec des barres de combustible dans le réacteur, détruit lors d’un tremblement de terre en 2011.

Les réservoirs du site contiennent désormais environ 1,3 million de tonnes d’eau radioactive, soit suffisamment pour remplir 500 piscines olympiques. Voici comment la Tokyo Electric Power Company (Tepco) envisage de gérer ce problème :

LE JAPON DÉVERSERA LES EAUX USÉES NUCLÉAIRES DE FUKUSHIMA DANS L’OCÉAN JEUDI

Qu’est-ce que le plan de libération d’eau du Japon ?

Tepco a filtré l’eau contaminée pour éliminer les isotopes, ne laissant que le tritium, un isotope radioactif de l’hydrogène difficile à séparer. Tepco diluera l’eau jusqu’à ce que les niveaux de tritium tombent en dessous des limites réglementaires avant de la pomper dans l’océan depuis le site côtier.

De l’eau contenant du tritium est régulièrement rejetée par les centrales nucléaires du monde entier, et les autorités réglementaires soutiennent le traitement de l’eau de Fukushima de cette manière.

Le tritium est considéré comme relativement inoffensif car son rayonnement n’est pas assez énergétique pour pénétrer la peau humaine. Lorsqu’il est ingéré à des niveaux supérieurs à ceux de l’eau rejetée, il peut augmenter les risques de cancer, selon un article du Scientific American de 2014.

L’élimination de l’eau prendra des décennies, avec un filtrage et une dilution continus, parallèlement au déclassement prévu de l’usine.

L’eau est-elle salubre ?

Le Japon et les organisations scientifiques affirment que l’eau rejetée est sûre, mais les militants écologistes affirment que tous les impacts possibles n’ont pas été étudiés. Le Japon affirme qu’il doit commencer à libérer l’eau lorsque les réservoirs de stockage sont pleins.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, a donné son feu vert au plan en juillet, affirmant qu’il répondait aux normes internationales et que l’impact qu’il aurait sur les personnes et l’environnement était « négligeable ».

Greenpeace a déclaré mardi que les risques radiologiques n’avaient pas été pleinement évalués et que les impacts biologiques du tritium, du carbone 14, du strontium 90 et de l’iode 129 – rejetés avec l’eau – « ont été ignorés ».

LE JAPON S’ENGAGE À SOUTENIR LA PÊCHE PENDANT LE PROCESSUS DE DÉCHETS NUCLÉAIRES DE FUKUSHIMA, DURANT DES DÉCENNIES DANS LE PAYS

Le processus de filtrage éliminera le strontium-90 et l’iode-129, et la concentration de carbone-14 dans l’eau contaminée est bien inférieure à sa norme réglementaire de rejet, selon les documents de Tepco et du gouvernement japonais.

Le Japon a déclaré que les niveaux de tritium dans l’eau seront inférieurs à ceux considérés comme potables selon les normes de l’Organisation mondiale de la santé.

« En attendant, aucun pays n’a pour pratique de boire l’eau rejetée par les installations nucléaires », a déclaré la semaine dernière la mission japonaise auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Le gouvernement prendra « des mesures appropriées, y compris la suspension immédiate du rejet » si des concentrations inhabituellement élevées de matières radioactives sont détectées, indique le document. Le gouvernement sud-coréen a conclu de sa propre étude que le rejet d’eau répond aux normes internationales et a déclaré respecter l’évaluation de l’AIEA.

Comment les gens ont-ils réagi ?

Tepco s’est engagé auprès des communautés de pêcheurs et d’autres parties prenantes et fait la promotion des produits agricoles, de la pêche et de la forêt dans les magasins et les restaurants afin de réduire tout préjudice à la réputation des produits de la région.

Les syndicats de pêcheurs de Fukushima ont exhorté le gouvernement pendant des années à ne pas libérer l’eau, arguant que cela nuirait au travail visant à restaurer la réputation endommagée de leurs pêcheries.

Masanobu Sakamoto, le chef de la Fédération nationale des associations de coopératives de pêche, a déclaré lundi que le groupe comprenait que la libération pouvait être scientifiquement sûre mais craignait toujours une atteinte à sa réputation.

Les pays voisins ont également exprimé leur inquiétude. La Chine a été la plus bruyante, qualifiant le plan japonais d’irresponsable, d’impopulaire et d’unilatéral. La Chine est le plus grand importateur de fruits de mer japonais.

Peu après que le tsunami et le tremblement de terre de 2011 ont endommagé la centrale de Fukushima, la Chine a interdit les importations de produits alimentaires et agricoles en provenance de cinq préfectures japonaises. La Chine a ensuite élargi son interdiction pour couvrir 10 des 47 préfectures du Japon. Les dernières restrictions à l’importation ont été imposées en juillet après que l’AIEA a approuvé le projet du Japon de rejeter les eaux traitées.