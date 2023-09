La société de scooters Bird radiée du NYSE sera négociée de gré à gré

Oiseau un fournisseur de scooters électriques que les consommateurs peuvent louer dans les villes, a déclaré que la Bourse de New York suspendrait la cotation de ses actions après que la société n’ait pas réussi à maintenir sa capitalisation boursière au-dessus de 15 millions de dollars pendant 30 jours consécutifs.

Les actions de la société seront négociées en bourse à partir de lundi, selon un déclaration.

La location de scooters et de vélos électriques est devenue une alternative à la mode aux transports en commun et au covoiturage avant la pandémie, lorsque les investisseurs en capital-risque injectaient de l’argent dans toutes sortes de domaines de croissance, même s’ils n’étaient pas rentables. Bird a levé plus de 500 millions de dollars et a été évalué à 2,5 milliards de dollars lors d’un tour de table mené en 2019 par Sequoia Capital.

L’apparition du Covid en 2020 a quasiment stoppé l’activité alors que les villes étaient confinées. La croissance a repris en 2021, mais l’époque de la bulle est révolue.

Cette année-là, Bird est devenue publique grâce à une fusion avec une société d’acquisition à vocation spécifique, mais la situation économique a continué à se détériorer. Sa perte nette est passée à 359 millions de dollars en 2022, contre 215 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus au cours de cette période ont augmenté de 28 % pour atteindre 245 millions de dollars.

Le titre a perdu 80 % de sa valeur cette année, clôturant vendredi à 90 cents et lui conférant une capitalisation boursière de 11,6 millions de dollars. C’est après un Regroupement d’actions 1 pour 25 destiné à ramener le cours des actions au-dessus de 1 $.

En juin, Travis VanderZanden, un ancien Lyft et Uber dirigeant qui a fondé Bird en 2017 et était autrefois décrit comme « le roi du scooter électrique », gauche l’entreprise.

Plus tôt cette semaine, Bird a acquis la startup de scooters Spin pour 19 millions de dollars, dont 10 millions de dollars en espèces.

« Nous sommes fermement convaincus que la capitalisation boursière actuelle de BRDS ne reflète pas la valeur intrinsèque de la société », a déclaré vendredi Michael Washinushi, PDG par intérim de Bird, cité dans le communiqué. « Et bien que décevant, ce changement dans notre statut de cotation au NYSE ne modifie pas notre engagement envers nos actionnaires, nos précieux employés de Bird and Spin, nos partenaires et les nombreuses villes et institutions mondiales avec lesquelles nous travaillons. »

