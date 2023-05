La société de santé numérique Babylon envisage de devenir privée

BabyloneLe cours de l’action a fortement chuté après l’annonce de son intention de privatiser la multinationale de la santé numérique, moins de deux ans après que la société a fait ses débuts à la Bourse de New York.

Babylon a également conclu un accord avec AlbaCore Capital LLP pour une facilité de prêt à terme garantie pouvant aller jusqu’à 34,5 millions de dollars pour soutenir les plans de radiation de la société.

Au premier trimestre, Babylon a enregistré des revenus totaux de 311,1 millions de dollars, contre 266,4 millions de dollars au premier trimestre 2022, principalement en raison d’une augmentation des revenus de soins basés sur la valeur. Il a déclaré que 60% de ses revenus VBC provenaient de son produit d’échange commercial, Ambetter, qui fournit un accès virtuel à un fournisseur de soins primaires pour les patients de certains plans de santé.

Babylon a enregistré une perte de 63,2 millions de dollars pour la période, contre une perte de 29,1 millions de dollars au premier trimestre 2022, notant que le total du premier trimestre 2022 comprenait un gain de 78,8 millions de dollars lié à l’introduction en bourse de Babylon.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) a totalisé 45,8 millions de dollars, comparativement à 82,6 millions de dollars au cours de la même période l’an dernier.

LA GRANDE TENDANCE

En 2021, Babylone est devenu public par le biais d’un investissement de 4,2 milliards de dollars société d’acquisition ad hoc (SPAC) fusion avec Alkuri Global Acquisition. En septembre, la société l’a déclaré avis reçu de la Bourse de New York (NYSE) qu’il n’était pas en conformité avec une règle qui obligeait les entreprises à maintenir un cours de clôture moyen d’au moins 1 $ sur 30 jours consécutifs.

Deux mois plus tard, Babylone a annoncé qu’elle procéder à un regroupement d’actions de ses actions ordinaires de catégorie A, qui se négocieraient sur une base ajustée en fonction du fractionnement à l’ouverture du NYSE le 16 décembre, la valeur nominale des actions passant à 0,0001 $ par action. La scission visait à augmenter le cours de son action pour éviter sa radiation.

Plus tôt cette année, Ali Parsa, PDG et fondateur de Babylon, assis avec MobiHealthActualités et a reconnu que rendre la société publique par le biais d’un SPAC était une erreur.

« Nous avons introduit nos actions en bourse en octobre 21 par le biais d’un SPAC, et nous avons dû choisir un SPAC exactement pour la raison que vous avez indiquée – nous avons eu une croissance de 400% », a déclaré Parsa. « Cela nous a coûté cher de suivre cette voie et, plus important encore, cela nous a laissé presque sans actionnaires américains. Vous êtes donc à la Bourse de New York aux États-Unis sans aucune base d’actionnaires américains pour soutenir votre action. »