La société de santé mentale au travail Unmind acquiert Frankie Health

Entreprise de bien-être au travail Unmind a annoncé jeudi avoir acquis la plateforme de soins de santé mentale Frankie Health, basée à Dublin.

Parallèlement à cet accord, la société a lancé Unmind Talk, une offre basée sur le réseau mondial de prestataires de santé mentale de Frankie Health. Unmind Talk offre aux employés un nombre personnalisé de sessions avec des professionnels de la santé mentale ainsi que les outils numériques existants d’Unmind.

Les employeurs auront accès à des données anonymisées, notamment des analyses sur le roulement du personnel, la diminution de la santé mentale et l’absentéisme.

Les cofondateurs de Frankie Health, James McGann et Seb Poole, rejoindront Unmind aux côtés du reste de l’effectif de l’entreprise.

“Aujourd’hui marque une étape importante dans le parcours d’Unmind”, a déclaré le PDG et cofondateur d’Unmind, le Dr Nick Taylor, dans un communiqué. “Unmind préconisera toujours qu’il vaut mieux prévenir que guérir, mais pour réaliser notre vision et devenir le partenaire mondial le plus fiable et le plus efficace pour transformer la santé mentale des organisations et des employés, nous devons faire plus. Dès les premiers jours d’Unmind, nous savions que nous pouvions conduire le changement en combinant le meilleur de la science avec des outils numériques évolutifs. L’extension de cela en intégrant des services humains experts nous permet de soutenir pleinement nos membres tout au long du flux de soins, en leur donnant un accès sans friction à des praticiens de qualité du monde entier.

LA GRANDE TENDANCE

En 2021, Unmind a recueilli 47 millions de dollars en financement de série B environ un an après avoir obtenu 10 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A.

Il existe un certain nombre d’autres entreprises dans le domaine de la santé mentale axée sur les employeurs. L’application de méditation Calm a récemment été annoncée Calm Health, un nouveau produit proposé par les acteurs traditionnels du secteur de la santé, tels que les employeurs auto-assurés.

Plus tôt cette semaine, Headspace Health a annoncé qu’il étendre ses services de soins aux entreprises dont le siège social se trouve en dehors des États-Unis cette année, en commençant par le Royaume-Uni

D’autres incluent basé à Singapour MindFi, Santé moderne et Santé Lyra.