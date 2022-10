La société de santé de la population Color Health acquiert la plateforme de santé mentale Mood Lifters

La société de technologie de la santé de la population Color Health a annoncé jeudi son acquisition de Mood Lifters, un programme de groupe de santé mentale pour adultes et jeunes.

La plate-forme de Color Health aide à créer une infrastructure numérique pour la distribution d’initiatives de santé afin d’atteindre, de dépister et de connecter les personnes aux soins. Il développe également des logiciels qui peuvent s’intégrer à l’infrastructure de test de santé publique. L’entreprise fait équipe avec des agences de santé publique, des instituts de recherche, des organisations d’employeurs, des systèmes de santé et d’autres organisations.

Mood Lifters est une entreprise de santé mentale de groupe pour des problèmes tels que le stress, la dépression, l’anxiété et les situations de vie difficiles. Il forme des groupes dirigés par des participants ayant suivi eux-mêmes le cours.

Les nouveaux services permettront à Color d’aider les districts scolaires, les services de santé publique et d’autres s’occupant de la santé de la population à fournir des traitements de santé comportementale et mentale à grande échelle.

“Chez Mood Lifters, nous avons mis en place un programme qui réduit le fardeau personnel et économique du stress, de la dépression et de l’anxiété”, a déclaré le Dr Patricia Deldin, cofondatrice et PDG de Mood Lifters, dans un communiqué. “Désormais, avec Color, nous pourrons réaliser notre rêve commun d’apporter des soins facilement accessibles, de haute qualité, efficaces, peu coûteux et fondés sur des données probantes à ceux qui en ont vraiment besoin, où qu’ils soient et quels que soient leurs moyens.”

LA GRANDE TENDANCE

L’année dernière, Color a décroché 100 millions de dollars en financement de série E, portant la valorisation de la société à 4,6 milliards de dollars. Le financement est intervenu moins d’un an après que Color a clôturé un cycle de financement de série D de 167 millions de dollars.