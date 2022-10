La société de santé comportementale NeuroFlow obtient un investissement de croissance de 25 millions de dollars

NeuroFlowune entreprise de santé comportementale, a obtenu un investissement de croissance de 25 millions de dollars mené par l’investisseur en actions de croissance SEMCAP Health, portant son financement total à 32 millions de dollars.

L’entreprise a levé 7,5 millions de dollars en financement de série A en 2019 et 20 millions de dollars en financement de série B en 2021.

CE QU’ILS FONT

La plate-forme basée sur le cloud de NeuroFlow permet aux prestataires de soins de santé de suivre, d’évaluer et de se connecter avec les patients entre les visites de bureau traditionnelles. La société propose également une aide à la décision clinique basée sur l’IA avec des recommandations pour les prochaines étapes pour chaque patient.

La société basée en Pennsylvanie utilisera les fonds pour étendre son réseau et augmenter les investissements en R&D pour développer sa plateforme. Elle augmentera également ses effectifs dans tous les départements.

“Nous sommes ravis de faire appel à un partenaire solide comme SEMCAP pour soutenir notre prochaine étape de croissance. Cela nous donne l’opportunité de répondre à la demande que nous connaissons et d’investir dans une plateforme qui aide à offrir une qualité de vie plus heureuse et plus saine pour ceux à travers le spectre des besoins en santé mentale. Avec ce financement, nous nous concentrerons sur l’embauche stratégique, la R&D pour la plateforme et le lancement d’une application en espagnol », a déclaré James Kanka, vice-président du marketing de NeuroFlow. MobiHealthActualités dans un e-mail.

APERÇU DU MARCHÉ

Le mois dernier, NeuroFlow a annoncé une collaboration avec CirrusMD, une startup offrant de la télésanté à la demande, basée sur le texte, où CirrusMS tirerait parti de la plateforme d’aide à la décision clinique de NeuroFlow, des outils d’engagement des patients et des services d’intervention.

En février, NeuroFlow a annoncé un partenariat avec Aflac, permettant aux employés du fournisseur d’assurance d’accéder à des ressources numériques en santé mentale via le service de contenu éducatif de NeuroFlow.