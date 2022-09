Kyruus a annoncé cette semaine qu’il achètera la société d’engagement des patients Epion Health pour un montant non divulgué, marquant ainsi l’entreprise de recherche et de planification des prestataires. seconde acquisition.

Kyruus propose aux patients des outils pour les aider à trouver des prestataires et à planifier des rendez-vous, ainsi qu’une plate-forme permettant aux systèmes de santé de faire correspondre et de conserver des informations sur leurs prestataires. Les services d’Epion comprennent l’enregistrement en ligne, une plateforme de télésanté et des outils pour se connecter avec les patients, comme des rappels pour programmer des soins préventifs ou expliquer les instructions préopératoires.

Les sociétés ont déclaré que l’entité combinée travaillera avec plus de 500 systèmes de santé et groupes médicaux.

“Epion Health est un partenaire de confiance pour des centaines de systèmes de santé et de pratiques médicales”, a déclaré le PDG et fondateur de Kyruus, le Dr Graham Gardner, dans un communiqué. “En réunissant nos solutions, nous sommes idéalement placés pour proposer une offre de bout en bout qui permet aux patients de trouver et de planifier facilement des soins, d’effectuer des tâches préalables à la visite et de s’engager de manière significative avec leurs prestataires, quel que soit le lieu où ils commencent leur chercher.”

LA GRANDE TENDANCE

Fin 2020, Kyruus a annoncé son intention d’acquérir la société de navigation des patients et de transparence des prix HealthSparq auprès de Cambia Health Solutions. Cette affaire fermé au printemps 2021.

Kyruus a annoncé qu’il avait levé 30 millions de dollars de financement en juin 2020, peu de temps après un Tour de table de série D de 42 millions de dollars. D’après CrunchbaseEpion a un pot de financement total de plus de 10 millions de dollars.

Il existe un certain nombre de concurrents dans le domaine de l’engagement des patients et de la communication. UpFront a récemment annoncé un 10,5 millions de dollars de série C, peu de temps après que la société a annoncé qu’elle avait acquis autre société d’engagement PatientBond.

Luma Health, qui propose des outils de planification, de messagerie et de référencement des prestataires, a annoncé un tour de table de série C de 130 millions de dollars en novembre de l’année dernière, portant son augmentation totale à 160 millions de dollars.

ENREGISTREMENT

“C’est une victoire pour nos clients qui auront désormais une offre plus large de solutions pour leurs patients, y compris la planification, tout en recevant le même niveau élevé de soins et de service qu’Epion a fourni au fil des ans”, a déclaré Joe Blewitt, PDG d’Epion, dans une déclaration. “La puissante combinaison de nos plateformes facilitera la connexion avec les patients pour les prestataires et les organisations de soins de santé de toutes tailles, sur tous les marchés, en favorisant l’engagement dans des soins de haute qualité qui sont pratiques, accessibles et efficaces.”