La société de réalité virtuelle MyndVR, axée sur les seniors, sera couverte par l’assureur new-yorkais

Entreprise thérapeutique numérique VR MyndVR a annoncé que les plans d’assurance d’AgeWell New York pour les patients Medicare et Medicaid couvriraient ses offres immersives destinées aux seniors.

À compter du 1er janvier, les membres du plan CareWell de l’assureur auront accès à la thérapie numérique VR axée sur les personnes âgées de MyndVR en tant qu’option de thérapie alternative.

MyndVR propose des expériences de voyage et de divertissement immersives ainsi que des expériences basées sur l’ergothérapie, la physiothérapie et l’orthophonie.

Les seniors peuvent également partager leurs efforts immersifs en direct avec leurs proches à distance via MyndConnect, une plateforme de communication que l’entreprise a lancée en mars 2022 avec HTC Vive qui utilise les lunettes immersives VIVE Flow légères de HTC.

“Nos membres sont enthousiasmés par leur capacité à utiliser MyndVR”, a déclaré Constance Harris-Fields, conseillère principale en avantages sociaux chez Agewell New York, dans un communiqué. “Nous voyons ce programme aider à lutter contre l’isolement, l’anxiété et la dépression tout en stimulant les souvenirs, la conversation et la socialisation, ce qui est particulièrement important à la suite de la pandémie.”

LA GRANDE TENDANCE

En octobre, MyndVR et la société européenne Oroi ont annoncé un partenariat stratégique pour élargir le catalogue de thérapies cognitives, physiques et professionnelles de la société de réalité virtuelle axée sur les seniors en utilisant le contenu Oroi, qui comprend des exercices et des jeux simulant des situations de la vie quotidienne comme s’orienter dans une ville, faire du shopping dans un marché, s’habiller et nettoyer une chambre.

Le mois suivant, MyndVR a annoncé que l’entité 501c3 Lien entre les quilleurs et les vétérans a accordé une subvention de 250 000 $ à la National Association of State Veterans Homes, désignée pour l’équipement et le contenu VR pour les anciens combattants, et MyndVR remplirait le don et déploierait ses offres dans 50 maisons d’anciens combattants de l’État aux États-Unis

La société a également lancé une coalition baptisée DigitalTherapyNow.org pour soutenir l’adoption de la loi sur l’accès aux thérapies numériques sur ordonnance, qui fournirait une couverture Medicare pour les thérapies numériques sur ordonnance.