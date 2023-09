La société de puces IA Kneron lève 49 millions de dollars pour rivaliser avec Nvidia

Albert Liu, fondateur et PDG de Kneron. Harry Murphy | Dossier sportif | Getty Images

Kneron, une start-up américaine de semi-conducteurs, a annoncé mardi avoir levé une nouvelle levée de fonds pour accélérer la commercialisation de ses puces d’intelligence artificielle, qui, espère-t-elle, rivaliseront avec celles de Nvidia. La société a déclaré avoir levé 49 millions de dollars supplémentaires, portant son cycle de financement total à 97 millions de dollars. Géant taïwanais Foxconn l’entreprise qui assemble Pommes Les iPhones et Alltek, une entreprise de technologie de communication, figuraient parmi les investisseurs du cycle. Kneron cherche à capitaliser sur l’intérêt massif des investisseurs pour l’intelligence artificielle et la technologie des puces qui la sous-tend – souligné par la hausse de 180 % de Nvidia cette année et l’introduction en bourse du concepteur de semi-conducteurs Arm aux États-Unis la semaine dernière.

Nvidia fabrique des unités de traitement graphique, ou GPU, qui fonctionnent dans des serveurs et des centres de données et peuvent gérer l’énorme puissance de calcul requise pour utiliser d’énormes quantités de données pour former des systèmes d’intelligence artificielle. Aujourd’hui, de nombreux services d’IA, tels que ChatGPT, sont exécutés depuis le cloud. En revanche, Kneron conçoit un chipset destiné à des appareils tels que l’électronique grand public et les voitures qui permettent une IA de pointe. Cela signifie que l’IA fonctionne sur un appareil plutôt que dans le cloud. Les partisans affirment que c’est meilleur pour la sécurité et la rapidité, car l’application d’IA n’a pas besoin de provenir du cloud. Kneron appelle ses semi-conducteurs unités de traitement neuronal, ou NPU. Son dernier produit s’appelle le KL730. Cette puce est conçue pour les voitures et la société affirme qu’elle peut être utilisée pour prendre en charge la conduite autonome. Albert Liu, PDG de Kneron, a déclaré à « Street Signs Europe » de CNBC que les GPU sont coûteux à exploiter, ce qui pourrait stimuler la demande pour ses NPU. « Cela obligera donc les gens à se tourner vers les NPU, les moins chers », a déclaré Liu. « Avec cette tranche de financement, Kneron se concentre spécifiquement sur l’expansion de ses efforts pour permettre à l’IA de faire de la conduite autonome une réalité », a déclaré Kneron dans un communiqué de presse. Kneron ne manque pas de concurrents de géants comme Qualcomm et MediaTek – qui visent l’IA sur appareil avec leurs puces – et de startups développant des semi-conducteurs d’IA.

La poussée des semi-conducteurs de Foxconn

Kneron a réussi à rallier des bailleurs de fonds de premier plan. Foxconn est l’un des plus intéressants, compte tenu de sa volonté de se diversifier et de s’éloigner du simple assemblage de produits électroniques comme l’iPhone pour se consacrer à des domaines tels que les voitures électriques et les semi-conducteurs. Dans le cadre de l’investissement de Foxconn dans Kneron, les deux sociétés « accéléreront le déploiement de l’IA avancée » pour l’automobile et d’autres domaines. Ils développeront « une puce d’IA ultra-légère qui exploite » des modèles dits génératifs pré-entraînés, ou GPT, à partir du cloud. Les modèles GPT soutiennent les applications d’IA comme ChatGPT. Mais jusqu’à présent, l’incursion de Foxconn dans le secteur des semi-conducteurs a été difficile. L’année dernière, il a convenu avec le conglomérat indien de métal-pétrole Vedanta de créer une usine de production de semi-conducteurs et d’écrans en Inde dans le cadre d’une coentreprise de 19,5 milliards de dollars. Mais Foxconn s’est retiré de cette entreprise plus tôt cette année, soulignant les difficultés à percer le marché des puces électroniques.

Diversification de la fabrication