La société de puces enregistre une hausse de 38% de ses bénéfices

La société néerlandaise ASML fabrique l’une des machines les plus importantes nécessaires à la fabrication des puces les plus avancées au monde. Les bordures de puces américaines ont laissé les entreprises, y compris ASML, se démener pour comprendre ce que les règles signifient dans la pratique.

ASML l’une des plus importantes entreprises d’équipements de semi-conducteurs au monde, a enregistré une augmentation de ses revenus et de ses bénéfices au deuxième trimestre, mais a mis en garde contre les « incertitudes » macroéconomiques à venir.

La société néerlandaise fabrique des machines coûteuses nécessaires à la fabrication des puces les plus avancées au monde. Il compte parmi ses clients des géants comme TSMC, le plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs sous contrat.

actualités liées à l’investissement

Mais ASML a également été pris au milieu de la bataille technologique américano-chinoise en raison de l’importance des outils qu’il fabrique.

Voici comment ASML s’est comporté au deuxième trimestre par rapport aux estimations de Refinitiv :

Ventes nettes : 6,9 milliards d’euros (7,7 milliards de dollars), contre 6,72 milliards d’euros attendus. Cela représente une augmentation de 27 % sur un an.

: 6,9 milliards d’euros (7,7 milliards de dollars), contre 6,72 milliards d’euros attendus. Cela représente une augmentation de 27 % sur un an. Bénéfice net: 1,9 milliard d’euros, contre 1,82 milliard d’euros attendu. Cela représente une augmentation de 37,6 % d’une année sur l’autre.

ASML a déclaré s’attendre à ce que les ventes nettes du troisième trimestre de cette année se situent entre 6,5 milliards d’euros et 7 milliards d’euros.

La société a également relevé ses perspectives pour 2023, prévoyant désormais que ses ventes nettes cette année augmenteront de 30 % en glissement annuel, contre une estimation de croissance de 25 % précédemment.

ASML a déclaré que les perspectives plus prometteuses sont dues aux revenus importants de sa machine de lithographie aux ultraviolets profonds (DUV), qui est utilisée pour fabriquer des puces mémoire. Ceux-ci vont dans divers appareils, des smartphones aux ordinateurs portables et aux serveurs, et pourraient finalement être utilisés pour des applications d’intelligence artificielle.

Pourtant, le PDG d’ASML, Peter Wennink, a mis en garde contre les incertitudes macroéconomiques.

« Nos clients sur différents segments de marché sont actuellement plus prudents en raison des incertitudes macroéconomiques persistantes et s’attendent donc à une reprise ultérieure de leurs marchés. De plus, la forme de la pente de la reprise n’est toujours pas claire », a déclaré Wennink dans un communiqué de presse.

Les entreprises qui conçoivent et fabriquent des puces qui entrent dans des produits finaux comme les smartphones ont été confrontées à des niveaux de stocks élevés de ces composants. En effet, la demande de produits finis, tels que l’électronique grand public, reste faible.

Cela signifie que les fabricants de puces ralentissent leur production de puces et utilisent donc moins les outils ASML, a déclaré Wennink dans une interview vidéo préenregistrée sur le site Web de la société.