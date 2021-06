La société de publicité numérique Taboola s’apprête à démarrer ses activités après la fusion de SPAC

La société de publicité numérique Taboola devrait commencer ses activités mercredi à la suite de sa fusion avec ION Acquisition Corp. 1, une société d’acquisition spéciale.

actionnaires d’ION voté d’approuver le regroupement d’entreprises lors d’une réunion spéciale lundi. La transaction générera 526 millions de dollars à la clôture, et les actions commenceront à être négociées sur le Nasdaq mercredi sous le symbole « TBLA ».

Taboola place des boîtes de recommandation de contenu sur les sites Web des éditeurs (dont CNBC). Ces boîtes recommandent des éléments de contenu provenant du propre site d’un éditeur, ainsi que des recommandations promues pour lesquelles les annonceurs paient. Taboola gagne de l’argent lorsqu’il est payé par les annonceurs et partage ces revenus avec l’éditeur. La société affirme que plus de 13 000 annonceurs utilisent son réseau pour atteindre plus de 500 millions d’utilisateurs actifs quotidiens sur les sites de plus de 9 000 éditeurs.

La société a déclaré avoir déclaré un chiffre d’affaires de 303 millions de dollars et un bénéfice net de 18,6 millions de dollars pour le premier trimestre 2021.

Taboola voit son opportunité dans les dizaines de milliards de dollars dépensés en publicité sur le « web ouvert », ou sur Internet sur des sites en dehors des « jardins clos » de Google ou de Facebook.

« Il n’y a pas de Google pour le Web ouvert, il n’y a pas de Facebook pour le Web ouvert, il n’y a pas de grande entreprise au service des éditeurs sur le Web ouvert et permettant aux annonceurs d’accéder à ce Web ouvert, et Taboola veut être cette entreprise », a déclaré le fondateur et PDG Adam Singolda. dans une présentation aux investisseurs plus tôt cette année.

Il a déclaré que le moteur de recommandation de l’entreprise l’aiderait à faire apparaître des flux de contenu de type flux en fonction des intérêts des utilisateurs – pensez à un flux Instagram, mais sur un site d’éditeur.

« Quand je pense à notre entreprise, je pense à Taboola comme à un moteur de recherche mais à l’envers », a-t-il déclaré lors de la présentation. « Au lieu de s’attendre à ce que les gens tapent des choses qu’ils connaissent et recherchent des informations, comme des informations de voyage, des actualités ou des produits, Taboola leur fournit des recommandations de contenu et de choses qu’ils pourraient aimer mais dont ils ignoraient tout simplement l’existence. »

L’avenir de Taboola concernera les moteurs de recommandation d’articles au-delà des articles, tels que les articles de commerce électronique, les vidéos, les jeux ou les applications, a déclaré Singolda.

« Je veux recommander plus de choses », a-t-il déclaré à CNBC dans une interview la semaine dernière. Singolda a déclaré qu’il pensait que les moteurs de recommandation seraient un élément majeur du Web ouvert à l’avenir.

L’entreprise cherche également à placer des recommandations sur davantage d’appareils, tels que les voitures et les téléviseurs connectés.

« Au cours des 10 prochaines années, je pense que d’autant plus que le jeune public interagira avec différents [devices], nous voulons utiliser tout cet index de contenu que nous avons dans le monde… et le faire apparaître où que vous soyez », a-t-il déclaré.

Taboola et son concurrent Outbrain ont déclaré en octobre 2019 qu’ils prévoyaient de fusionner dans l’espoir de devenir un concurrent plus important des géants de la publicité numérique tels que Google et Facebook. Mais près d’un an plus tard, les pourparlers de fusion ont pris fin après que les sociétés n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les termes de l’accord révisés. Cerveau déposé pour l’introduction en bourse mardi.

La société est la dernière d’une série d’acteurs de la technologie publicitaire à être devenus publics ces derniers mois, notamment PubMatic, Viant et Kubient.