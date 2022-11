La société de proximité cherche à aider la famille Vernon qui a un besoin urgent de pneus d’hiver

Une famille de Vernon a désespérément besoin d’un ensemble de pneus d’hiver alors que le temps hivernal s’installe.

Clary Lausnes, fondatrice de All Are Family Outreach, affirme que la société a été en contact avec une grand-mère avec six petits-enfants qui n’ont pas les moyens d’acheter un nouveau jeu de pneus d’hiver et que leur véhicule roule actuellement avec un jeu de pneus chauves.

Lausnes a déclaré que la grand-mère ne pouvait pas rattraper Mission Hill pour conduire ses petits-enfants à l’école et qu’elle devait également conduire son mari, qui est “très malade”, à des rendez-vous médicaux.

Pour aggraver les choses, lundi, l’un des petits-enfants a écrasé son véhicule à Vernon, le faisant rouler sur un mur de soutènement, et il a dû donner un coup de pied par les fenêtres pour se dégager. Il n’avait pas d’assurance collision sur sa voiture.

“Nous avons lancé un appel à la grand-mère, même pour des pneus d’occasion en bon état, et nous n’avons reçu aucune réponse”, a déclaré Lausnes.

La taille de pneu dont la famille a besoin est P225-60R/16. Toute personne souhaitant faire don d’un ensemble de pneus pour aider la grand-mère peut contacter Lausnes par e-mail à aafoutreach@hotmail.com ou par téléphone au 250-503-4983.

Parlant de la société en général, Lausnes a déclaré que si les dons de nourriture commençaient à arriver – y compris 2 000 livres de poulet de Duek Falkland Farms – les dons financiers à l’organisation à but non lucratif ont fortement diminué cette année.

“Nous luttons juste pour nourrir les gens”, a-t-elle déclaré. “Je comprends que tout le monde traverse une période difficile cette année mais… nous ne recevons tout simplement pas les dons cette année.”

Lausnes dit que les cartes de carburant et les dons en espèces sont plus que bienvenus en ce moment, car la société a du mal à payer le loyer du conteneur d’expédition qu’elle utilise pour stocker les articles donnés.

“Nous avons vraiment besoin de cette mer car vous ne pouvez déjà pas vous déplacer dans ma maison”, a-t-elle déclaré.

Le programme de Noël de All Are Family Outreach est opérationnel cette année, et Lausnes dit que toute personne d’Armstrong à Kelowna qui aimerait parrainer une famille, ou toute famille qui a besoin de soutien ce Noël peut la contacter.

Brendan Shykora

DonConduitePneusVernonHiver