Mayweather Promotions a intenté une action en justice contre PAC Entertainment Worldwide, alléguant la violation d’un accord visant à organiser l’affrontement de huit rounds avec Paul à Dubaï en 2021.

Une date originale du 20 février a été supprimée et le lieu a été changé pour Miami, Mayweather Promotions ayant déclaré vouloir demander la somme considérable en dommages-intérêts dans le cadre d’un procès basé sur des projections que PAC Entertainment Worldwide a lui-même présentées à Mayweather, selon TMZ.

PAC n’aurait pas effectué un premier paiement de 30 millions de dollars dû le 25 mars, sur un total garanti de 110 millions de dollars pour l’événement de filature d’argent qui sera disponible à la carte.

Le rapport affirme que Mayweather a exercé une clause mettant fin à son contrat avec PAC à la suite du paiement manqué, procédant à l’organisation d’une autre date et d’un autre lieu pour faire face à Paul au Hard Rock Stadium des Dolphins de Miami le 6 juin, annoncé le 27 avril.

Le mauvais sang dans le combat a été augmenté par les singeries du frère de Paul, Jake, lors d’un événement de presse, où il a volé le chapeau de Mayweather et a provoqué un énorme combat qui, selon certains, a été organisé pour accroître l’intérêt.

En attendant, Logan continue de troller le vétéran et de s’en prendre à sa taille, son âge et d’autres insécurités perçues.

S’adressant aux médias sociaux avant le week-end, Paul a publié une histoire sur Instagram avec une maquette de l’affiche du film à succès comique 2006 des frères Wayans, « Little Man ».

Montrant un bébé Mayweather dans un porte-sac kangourou, Paul est dépeint comme le papa de son aîné, prédisant « le plus grand bouleversement de l’histoire du sport » dans une séquence dramatique.

Pensant déjà à son prochain combat, Paul a également répondu à un appel du comédien et acteur brésilien Whindersson Nunes, qui compte plus de 21 millions de fans sur Twitter et 51 millions sur Instagram.

Nunes a posté un clip d’une minute de lui-même s’entraînant dur sur une bande-son hip-hop et a tagué Paul avec une paire d’émojis oculaires.

Répondant en portugais, Paul, qui vit à Porto Rico, a écrit: « Quand j’en ai fini avec Mayweather, tu es le suivant. »

La section des réponses était pleine de fans de Paul faisant diverses prises de la célèbre légende de l’UFC Conor McGregor « qui est ce gars-là » citation.

Mais il y avait aussi beaucoup de compatriotes de Nunes avertissant Paul qu’il mordait plus qu’il ne pouvait mâcher en organisant une confrontation avec l’une de leurs célébrités les plus populaires.