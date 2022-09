La société de production «Rust» nie toute responsabilité dans la mort de Halyna Hutchins – Kelowna Capital News

‘Rust’ Production Company, nie toute responsabilité pour, la mort de Halyna Hutchins. Le 21 octobre 2021, Hutchins est décédé après avoir été touché par une balle tirée d’une arme à feu tenue par Alec Baldwin sur le tournage du film “Rust” au Nouveau-Mexique. La société affirme que les entrepreneurs indépendants, y compris l’armurier Hannah Gutierrez Reed, devraient être tenus responsables. La société a affirmé que Gutierrez Reed était “singulièrement responsable de toutes les tâches associées à l’utilisation d’armes à feu et de munitions”.

L’appel fait suite à une accusation d’une agence de sécurité du Nouveau-Mexique selon laquelle Rust Movie Productions était au courant d’un manque de sécurité sur le tournage du film. Baldwin a également détourné la responsabilité de la mort de Hutchins. L’homme qui était le principal responsable de la sécurité du film a déclaré devant l’ensemble de l’assemblée : “C’est un pistolet froid”, a déclaré Alec Baldwin, Interview du podcast Chris Cuomo.

Maintenant, pourquoi a-t-il dit cela s’il ne savait pas et n’avait pas vérifié ? “Le fait est qu’on nous a dit que tout était cool et que vous pouvez vous détendre et nous travaillons avec une arme avec laquelle il est sûr de répéter”, Alec Baldwin, Interview du podcast Chris Cuomo.

L’acteur a également souligné Gutierrez Reed et le réalisateur adjoint David Hall, car ils avaient tous les deux manipulé l’arme à feu avant que Hutchins ne soit abattu. Baldwin a soutenu qu’il ignorait que l’arme était chargée d’une balle réelle.

