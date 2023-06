La société de production Matt Damon et Ben Affleck demande à Trump de cesser d’utiliser leur travail en vidéo

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

La société de production de Matt Damon et Ben Affleck a demandé à la campagne Trump de cesser d’utiliser leur travail dans les vidéos de collecte de fonds.

L’ancien président Donald Trump a publié samedi une vidéo sur sa plateforme Truth Social qui comprenait un monologue du film Amazon Air dans lequel M. Damon joue le représentant marketing et commercial Nike Sonny Vaccaro, un film réalisé par M. Affleck.

Le film dépeint l’histoire de l’ascension de Nike en tant que marque.

« L’argent peut vous acheter presque n’importe quoi », peut-on entendre M. Damon dire dans la vidéo alors que des images de M. Trump sont montrées. « Cela ne peut pas vous acheter l’immortalité – que vous devez gagner. »

La légende indique « MAKE AMERICA GREAT AGAIN » et contient également un lien où les supporters peuvent faire un don à la campagne.

La vidéo a été publiée après qu’un acte d’accusation contre M. Trump a été descellé vendredi après-midi, révélant que l’ex-président a été inculpé de 37 chefs d’accusation en relation avec sa gestion d’informations classifiées de la défense nationale après son départ de la Maison Blanche en janvier 2021.

Un porte-parole de la société de production de M. Damon et de M. Affleck, Artists Equity, a déclaré Axios que « Nous n’avions aucune connaissance préalable, n’avons pas consenti et n’approuvons ni n’approuvons aucune séquence ou audio d’Air réutilisé par la campagne Trump comme publicité politique ou pour toute autre utilisation ».

« Plus précisément en ce qui concerne tous les droits dont nous disposons en vertu de la loi américaine sur le droit d’auteur, nous notifions expressément par la présente qu’en cas d’utilisation de matériel d’Air par la campagne Trump où une approbation ou un consentement est requis, nous n’accordons pas une telle consentement », a ajouté le porte-parole.

« Peu importe à quel point ils m’attaquent violemment, je ne le ferai JAMAIS, JAMAIS REMISE », a déclaré M. Trump dans un communiqué accompagnant la vidéo. « Avec votre soutien, nous allons encore une fois monter encore plus haut et prouver que notre mouvement America First est vraiment IMPARABLE. »

M. Damon a soutenu Hillary Clinton lors des élections de 2016, qualifiant plus tard la réponse de M. Trump aux émeutes de Charlotteville, en Virginie, qui comprenaient des nationalistes blancs, « absolument odieuses » dans des commentaires cinglants à Le journaliste hollywoodien.

«Beaucoup de gens, moi y compris, prennent vraiment conscience de l’ampleur du racisme existant, et c’est tellement pire que je ne le pensais naïvement. Je me sens juste naïf à ce stade. C’était choquant de voir ces enfants – ils avaient l’air d’avoir 20 et 30 ans – en chemises boutonnées, avec des torches Tiki, marchant dans la rue », avait-il déclaré à l’époque en 2017.

« Je me suis dit : ‘Ces gens sont beaucoup plus jeunes que moi. Qui les a élevés ? Encore une fois, je pensais naïvement que, derrière notre génération, [another one] arrivait avec plus de conscience et d’inclusivité, et que tout s’améliorait à chaque génération. Et de voir ces jeunes garçons blancs, chagrinés, marcher avec leurs torches et crier « Les juifs ne nous remplaceront pas ! » C’était juste choquant. Puis la nuit où le président [made his] Le commentaire de « plusieurs côtés » était absolument odieux », a déclaré M. Damon à propos de M. Trump, qui avait affirmé qu’il y avait de bonnes personnes des « deux côtés ».

Dans le monologue de Air utilisé par l’équipe Trump, M. Damon déclare : « Les gens vont te construire… Parce que tu es génial. Et nouveau. Nous vous aimons. Mec, nous allons te transformer en quelque chose qui n’existe même pas… Mais tu sais quoi ? Une fois qu’ils vous ont construit aussi haut que possible, ils vont vous démolir.