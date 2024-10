La société de production du film TIFF 40 Acres verse des sommes impayées à l’équipe de Sudbury, selon le syndicat

Le syndicat représentant les travailleurs des équipes de tournage de Sudbury affirme qu’un accord a été conclu pour enfin payer certains membres qui ont travaillé sur un long métrage canadien de plusieurs millions de dollars tourné dans la région il y a un an.

Le film, 40 acres, a été produit par 4T Productions, dirigé par Jennifer Holness, et tourné principalement dans la ville du nord de l’Ontario en septembre et octobre 2023.

Il a été présenté en première au récent Festival international du film de Toronto (TIFF).

Juste après la première du 6 septembre, l’Alliance internationale des employés de scène et des techniciens du cinéma (IATSE), ainsi que le syndicat des artistes interprètes ou exécutants ACTRA, ont publié une déclaration se disant « profondément déçue » qu’il y ait encore des paiements impayés aux acteurs, à l’équipe. et les fournisseurs qui ont fourni des services sur la production.

Dans une mise à jour de la section locale 634 de l’IATSE, représentant l’équipe de Sudbury, publiée le 8 octobre, elle indique que les salaires, les indemnités journalières et les frais de location de l’équipement ont été intégralement remboursés à la section locale.

Le communiqué indique que les producteurs de 40 acres se sont également engagés à travailler en étroite collaboration avec les vendeurs et fournisseurs locaux pour régler les factures impayées.

Même si personne de la section locale 634 n’était disponible pour commenter, elle a déclaré dans le communiqué qu’elle appréciait les efforts des producteurs pour résoudre les problèmes de paiement et qu’elle surveillerait ses engagements à soutenir les entreprises locales.

Certains fournisseurs affirment qu’ils n’ont toujours pas été payés intégralement

CBC a contacté certaines entreprises de Sudbury qui leur ont dit qu’on leur devait encore de l’argent provenant de la production.

L’une d’elles, Pinehill Lumber, à Lively, a fourni des matériaux à 40 acres pour construire des ensembles.

La comptable Dawn Digby a déclaré que la société de production avait payé 15 000 $ en mai dernier, mais qu’elle devait encore 17 000 $ à Pinehill au 10 octobre 2024.

Elle a déclaré que le producteur lui avait écrit un e-mail il y a quelques mois, lui disant qu’elle n’avait pris aucun frais, qu’elle comptait sur des prêts personnels pour terminer le film et qu’elle attendait que certaines choses s’alignent pour obtenir à nouveau des liquidités.

Elle a promis le paiement et a remercié Pinehill pour sa patience.

Mais Digby s’est dite frustrée par le retard.

« Ce n’est pas suffisant », a-t-elle déclaré. « J’aurais pensé qu’ils effectueraient au moins des paiements, payer autant par mois, en payer un tiers et un tiers le mois suivant. Je veux dire, nous sommes toujours dans les limbes. »

Jennifer Holness, la productrice de 40 Acres, a déclaré lors de la première du film que cela n’avait presque pas eu lieu parce que le budget avait été dépassé. (Médias yeux affamés)

Dans une déclaration à CBC le mois dernier, Holness, le 40 acres producteur, a reconnu que le film avait dépassé le budget.

À cette époque, a-t-elle déclaré, son entreprise prenait la question au sérieux et travaillait avec des comptables indépendants pour régler les impayés.

Elle n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur cette histoire.

Holness a déclaré que le film était entièrement financé par le Canada.

CBC a appris que le budget s’élevait à 8 millions de dollars et comprenait 3,2 millions de dollars de financement public provenant de Téléfilm, entre autres sources, publiques et privées.

« Ils ont réussi à régler le problème avec nos membres »

John Lewis, directeur des affaires canadiennes et vice-président international de l’IATSE, s’est dit heureux que les membres de l’équipe de tournage de Sudbury aient désormais été rémunérés.

Lewis a crédité 4T Productions pour ses efforts pour parvenir à un règlement.

« Des décisions sont prises, des circonstances inattendues surviennent, et vous pensez que votre budget est serré et avant de vous en rendre compte, il ne l’est plus », a-t-il déclaré. « Ils ont réussi à régler le problème avec nos membres. J’espère vraiment qu’ils le feront également avec tous les autres fournisseurs. »

Alors que Lewis a déclaré que certains producteurs pourraient rencontrer des problèmes imprévus, une coalition de syndicats et de guildes souhaite que Téléfilm et d’autres partenaires gouvernementaux limitent le financement aux productions qui ont l’habitude de payer leurs factures et qui sont en règle avec leurs syndicats et guildes.

Il a déclaré que cela contribuerait à confirmer leur viabilité financière et à garantir que l’argent aille là où il est censé aller.

« Nous pensons simplement que le financement ne devrait pas aller aux entités qui ne respectent pas les normes minimales de l’industrie en termes de santé et de sécurité, en termes de salaires, etc. Et nous pensons que le gouvernement a une obligation, et Téléfilm a une obligation. , pour garantir que cela se produise.

Lewis a déclaré que, par exemple, le Fonds des médias du Canada (FMC) a déjà pris des mesures pour lier le financement à l’information financière.

Dans un communiqué, le FMC a déclaré que les projets qui reçoivent un certain niveau de financement doivent faire réaliser un audit financier par un cabinet comptable indépendant.

Dans le cas d 40 acres, il a reçu le soutien de Téléfilm, du FMC et du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario.

Il a également reçu le soutien de CBC et de Crave (Bell Média), mais les chiffres exacts ne sont pas connus.