La société de production derrière “Rust” d’Alec Baldwin nie toute responsabilité pour la mort de Halyna Hutchins

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Rust Movie Productions a nié toute responsabilité dans la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Hutchins est mort lorsqu’une arme à feu détenue par Alec Baldwin a tiré alors qu’il s’exerçait à tourner le film “Rust” sur le plateau de tournage du Nouveau-Mexique le 21 octobre. Le groupe avait répété dans une petite église sur le plateau.

Rust Movie Productions a affirmé qu’il n’était pas responsable de la mort de Hutchins car ce n’était pas l’employeur chargé de superviser le plateau. La société a fait valoir qu’elle s’appuyait sur des entrepreneurs indépendants, dont l’armurier Hannah Gutierrez Reed.

La société a souligné que Gutierrez Reed était “singulièrement responsable de toutes les tâches associées à l’utilisation d’armes à feu et de munitions”, selon le dossier obtenu par The Hollywood Reporter.

ALEC BALDWIN SUR LE TOURNAGE ‘RUST’: ‘CHAQUE PERSONNE’ SUR LE PLATEAU SAIT QUI BLAMER POUR LA MORT DE HALYNA HUTCHINS

Gutierrez Reed était également chargé de s’assurer que “l’interdiction expresse de RMP contre la présence de balles réelles était strictement respectée, garantissant que seuls des blancs étaient utilisés lorsque le script l’exigeait, et que seuls des cartouches factices étaient utilisées”, a expliqué Rust Movie Productions.

L’appel intervient après qu’une agence de sécurité du Nouveau-Mexique a affirmé que Rust Movie Productions était au courant du manque de sécurité sur le tournage de “Rust”. L’agence a infligé une amende de 136 793 $ à la société de production, le plus haut niveau de citation possible.

Un avocat de Gutierrez Reed n’a pas répondu à la demande immédiate de commentaires de Fox News Digital.

Baldwin a détourné le blâme de lui-même dans une récente interview. Il a affirmé que “chaque personne” sur le tournage de “Rust” sait qui blâmer pour la mort tragique de Hutchins.

“Je sais que chaque personne sur le plateau du film sait ce qui s’est passé, et les gens qui parlent le plus fort de ce qui s’est passé ou spéculent sur ce qui s’est passé n’étaient pas sur le plateau du film”, a déclaré Baldwin à Chris Cuomo lors d’une apparition sur son podcast.

Baldwin a appelé des médias spécifiques pour avoir insisté sur la fusillade, notamment le LA Times et le Hollywood Reporter.

“Ils parlent encore et encore de ce qui se passerait si ceci et si cela et ont dîné à ce sujet et la chose qu’ils ont en commun est que personne n’était là.”

“Tous ceux qui étaient là savent exactement ce qui s’est passé”, a conclu Baldwin. “Ils savent exactement qui est à blâmer.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Baldwin a également souligné Gutierrez Reed et le réalisateur adjoint Dave Halls, qui ont tous deux manipulé l’arme à feu avant qu’elle ne tire.

“L’homme qui est le principal responsable de la sécurité du tournage du film a déclaré que l’arme était en sécurité lorsqu’il me l’a remise”, a déclaré Baldwin à Cuomo, faisant apparemment référence à Halls.

“L’homme qui était le principal responsable de la sécurité du film a déclaré devant l’ensemble de l’assemblée : ‘C’est une arme blanche.’ Maintenant, pourquoi a-t-il dit cela s’il ne savait pas et n’avait pas vérifié ? Le fait est qu’on nous a dit que tout était cool et que vous pouvez vous détendre et que nous travaillons avec une arme avec laquelle il est sûr de répéter.

L’acteur a soutenu qu’il ne savait pas qu’il y avait une balle réelle dans l’arme.

Le bureau du shérif attend le rapport médico-légal du FBI et les SMS du téléphone de Baldwin – qui ont été demandés par le département en décembre – avant d’envoyer leur rapport d’enquête au bureau du procureur de district.

“Le bureau du procureur de district a travaillé avec le PD du comté de Suffolk et l’avocat de Baldwin pour acquérir les enregistrements téléphoniques”, a déclaré le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza, dans un récent communiqué. “Une fois que le PD du comté de Suffolk aura terminé son aide à l’agence et envoyé ces enregistrements aux forces de l’ordre du Nouveau-Mexique, nos détectives devront ensuite examiner en profondeur ces enregistrements téléphoniques à des fins de preuve.”

Le bureau du shérif a également reçu le rapport du Bureau du médecin enquêteur (OMI) du Nouveau-Mexique. Le rapport a jugé le “Rust” en tirant sur un accident .

“Le rapport critique est celui du médecin légiste, qui a conclu qu’il s’agissait d’un accident tragique”, a déclaré l’avocat de Baldwin, Luke Nikas, à Fox News Digital. “C’est la troisième fois que les autorités du Nouveau-Mexique découvrent qu’Alec Baldwin n’avait aucune autorité ou connaissance des conditions prétendument dangereuses sur le plateau, qu’il a été informé par la personne en charge de la sécurité sur le plateau que l’arme était ‘froide’, ‘ et j’ai cru que l’arme était en sécurité.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Une fois la les relevés téléphoniques sont obtenus et les rapports officiels de l’OMI et médico-légaux sont examinés, le dossier d’enquête du shérif du comté de Santa Fe sera envoyé au procureur de district pour examen et, finalement, décisions finales d’inculpation.

Janelle Ash de Fox News Digital a contribué à ce rapport.