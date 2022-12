La société de prestations de santé Pebble se lance avec un cycle de financement de 12 millions de dollars

La société de prestations de santé Pebble a annoncé son lancement public parallèlement à un deuxième cycle de financement de démarrage de 12 millions de dollars, portant l’augmentation totale de la société à 17,3 millions de dollars.

Pebble propose des plans de santé organisés aux petites entreprises tout en s’associant à de grands transporteurs de santé. Il travaille également avec des sociétés tierces pour offrir aux employés une couverture supplémentaire que leur entreprise ne fournit pas, comme une couverture de santé mentale ou de fertilité.

Le tour de table de 12 millions de dollars de la société basée à Seattle a été dirigé par XYZ Venture Capital, le fondateur et associé directeur de XYZ, Ross Fubini, rejoignant le conseil d’administration de Pebble. Founders’ Co-op a également participé à la ronde.

Les fonds seront utilisés pour faire évoluer les équipes de mise sur le marché de Pebble et poursuivre son développement de produits en cours.

“Il y a eu un changement majeur dans la façon dont les employeurs évaluent l’assurance maladie – plus que jamais, les entreprises cherchent à offrir les avantages les plus compétitifs tout en réduisant les coûts dans cet environnement inflationniste “, a déclaré Fubini dans un communiqué. “Pebble utilise la technologie pour permettre aux startups de prendre en charge le risque d’auto-assurance auparavant réservé uniquement à des entreprises comme Apple, Google ou Facebook tout en leur permettant d’économiser de l’argent et des ressources.”

APERÇU DU MARCHÉ

Une autre entreprise dans le domaine des avantages est HealthJoy, qui propose Joy, un assistant virtuel qui aide les utilisateurs à comprendre leurs avantages sociaux et à naviguer dans leurs options de soins grâce à une conversation guidée par l’IA.

La société basée à Chicago a annoncé son augmentation de 60 millions de dollars dans un financement de série D en octobre, qui a suivi un cycle de financement de série C de 30 millions de dollars en 2020 et un cycle de financement de série B de 12,5 millions de dollars en 2019.

Collective Health, plateforme d’avantages sociaux qui utilise l’analyse prédictive pour faire correspondre les employés aux programmes, a levé 280 millions de dollars en financement de série F l’an dernier et 205 millions de dollars en 2019.