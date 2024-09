La société de paris sportifs bet365 condamnée à une amende de 33 000 $ pour avoir accepté des paris après que les résultats aient été connus

ATLANTIC CITY, NEW JERSEY — Les régulateurs des jeux de hasard du New Jersey ont infligé une amende de 33 000 $ à la société de paris sportifs bet365 pour avoir pris des paris sur des événements dont le résultat était déjà connu et sur des jeux qui n’étaient pas approuvés pour les paris.

La Division de l’application des lois sur les jeux de l’État a révélé mercredi que la société avait connu de nombreux cas dans lesquels elle avait accepté par erreur des paris sur des jeux dans lesquels un événement particulier s’était déjà produit.

Dans un cas, il s’agissait de paris sur un match d’arts martiaux mixtes qui avait déjà eu lieu une semaine plus tôt et qui était diffusé sur bande.

La société n’a pas répondu aux messages demandant des commentaires jeudi et vendredi.

Il s’agit de la deuxième mesure disciplinaire prise par les régulateurs du New Jersey contre la société britannique en un peu plus de deux mois.

En juillet, la division de contrôle des jeux a ordonné à bet365 de rembourser 519 000 $ aux clients qui ont gagné des paris mais ont été payés moins que ce à quoi ils avaient droit lorsque la société a modifié unilatéralement les cotes lors des paiements.

Dans ce cas, la société a déclaré aux régulateurs du New Jersey qu’elle avait modifié les cotes en raison d’une « erreur évidente ». Mais le chef par intérim de la division de l’application de la loi a noté que toute entreprise souhaitant annuler ou modifier un paiement doit demander l’approbation de l’agence avant de le faire, ajoutant que bet365 ne l’avait pas fait.

L’amende la plus récente concerne des événements survenus le 3 février 2022, lorsque l’heure de début d’un match de basket-ball universitaire entre Louisiana-Lafayette et Arkansas-Little Rock a été avancée d’une heure, mais les cotes d’avant-match sont restées en place.

Des cotes d’avant-match similaires étaient disponibles deux semaines plus tard sur un événement Honda Golf Classic pendant quatre heures après son début.

Le même jour, bet365 a pris des paris sur deux combats d’arts martiaux mixtes après leur conclusion, selon l’État.

En avril de cette année-là, bet365 a pris des paris sur un match de la Professional Fighters League qui avait déjà eu lieu une semaine plus tôt, sans confirmer que l’événement avait déjà eu lieu.

La société a également pris des paris sur des événements non approuvés, notamment des matchs amicaux de football européens qui n’étaient pas approuvés pour les paris par les régulateurs des jeux de hasard du New Jersey, et sur l’équipe de football de l’Université Rutgers. Les paris sont interdits sur les équipes universitaires du New Jersey.

Dans la plupart des cas, bet365 a annulé les paris, pour un montant total de plus de 257 000 $, et a restitué l’argent misé aux clients. Mais dans un cas, l’entreprise a modifié unilatéralement les cotes avant de payer les paris gagnants sans obtenir l’approbation des régulateurs, a déclaré l’État.

L’entreprise a proposé plusieurs explications aux régulateurs pour expliquer ces erreurs, notamment une erreur humaine dans le chargement incorrect des heures de début des événements dans les applications de paris qu’elle utilisait. Elle a également déclaré que les logiciels ne fonctionnaient pas comme prévu dans certains cas.

L’entreprise a déclaré aux régulateurs qu’elle avait recyclé ses travailleurs.

