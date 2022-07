La société de paiement Cedar licencie 24% de ses effectifs

Cedar a licencié 24% de ses effectifs cette semaine, faisant de la startup de facturation et de paiement la dernière entreprise de santé numérique à faire des coupes, selon rapport par Initié.

Dans un post sur LinkedInPDG et cofondateur, Florian Otto, a déclaré que les travailleurs concernés avaient été informés mercredi et que les licenciements aideraient la startup “à poursuivre durablement sa mission”.

“Nous avons pris la décision difficile de réduire nos effectifs, afin de nous adapter aux réalités actuelles du marché, et de nous réorganiser pour ce que nous voulons réaliser suite à l’acquisition d’OODA Health l’année dernière”, a-t-il écrit.

Un porte-parole de Cedar a confirmé les licenciements à MobiHealthActualitésaffirmant que la décision n’a pas été prise de soutenir des réductions de coûts à court terme.

« À l’avenir, nous nous concentrons sur la création d’une voie stratégique à long terme vers la rentabilité qui soutient les objectifs commerciaux et de produits de Cedar, tout en continuant à dépasser les attentes de nos clients et de leurs patients », ont-ils déclaré.

LA GRANDE TENDANCE

Cedar a annoncé un Levée de fonds de série D de 200 millions de dollars en mars de l’année dernière, portant sa valorisation à 3,2 milliards de dollars. Quelques mois plus tard, la société a accepté d’acquérir OODA Health, une plateforme administrative de soins de santé pour les payeurs et les fournisseurs, pour 425 millions de dollars. L’accord fermé en juin 2021.

Cèdre aussi siège social récemment déménagé à New York, ce qui, selon elle, permettrait une plus grande flexibilité pour sa nouvelle main-d’œuvre hybride.

“En plus d’étendre notre empreinte l’année dernière à San Francisco et à Salt Lake City après notre acquisition d’OODA Health, cette décision reflète notre croissance stratégique et notre engagement à investir dans notre main-d’œuvre actuelle. J’ai hâte d’utiliser l’espace pour me connecter avec collègues et accélérer l’innovation des produits », a déclaré Otto dans un communiqué à l’époque.

Investissement en santé numérique a ralenti au premier trimestre de cette année après une année 2021 en plein essor, et de nombreux acteurs ont également connu des difficultés sur les marchés publics. Cedar n’est pas le seul à rechercher des licenciements.

Fin juin, la société de soins virtuels directe au consommateur Ro a licencié 18 % de ses effectifs, des mois après avoir annoncé une augmentation de 150 millions de dollars. La société de diagnostic Cue Health a récemment licencié 170 travailleurs de la fabrication, ce qu’elle a attribué à des conditions économiques plus importantes et à la décision du gouvernement fédéral de détourner le financement des tests COVID-19.

Au début du mois dernier, le PDG de Carbon Health, Eren Bali, a déclaré que le fournisseur hybride licencié 250 travailleurs, soit environ 8 % des effectifs de l’entreprise.