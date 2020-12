TOKYO: L’unité américaine de CloudMinds, une start-up de robotique soutenue par SoftBank, a changé de nom pour se distancer de la société chinoise sur liste noire, ont déclaré deux personnes connaissant le sujet, et vend des moniteurs de température à balayage facial via T-Mobile US.

L’unité vend ses produits connectés au cloud sous le nouveau nom à un moment où les États-Unis sont de plus en plus préoccupés par le risque pour la sécurité nationale des entreprises chinoises qui collectent et utilisent les données personnelles de citoyens américains.

Des documents déposés en Californie ont montré que l’unité est devenue Wright Robotics en août, après que les États-Unis ont ajouté en mai CloudMinds à leur soi-disant liste d’entités, citant le risque que l’entreprise se procure des articles et de la technologie pour l’armée chinoise.

Les États-Unis peuvent restreindre les ventes aux entreprises inscrites sur la liste noire de biens fabriqués sur place ainsi que de biens fabriqués à l’étranger contenant des technologies américaines.

Il a élargi la définition de l’utilisation finale militaire en avril pour inclure toute entreprise qui soutenait l’entretien ou la production d’articles militaires, même si elle faisait principalement des affaires commerciales.

CloudMinds a depuis été renfloué par un fonds soutenu par l’État à Shanghai dans le cadre de l’action du gouvernement chinois visant à soutenir ces entreprises, ont déclaré deux autres personnes proches du dossier.

Il a également été sur une campagne promotionnelle en commercialisant sa technologie comme un coronavirus contre-mesure, avec le changement de marque des États-Unis en Wright Robotics, une tentative d’éviter les bagages négatifs associés au nom CloudMinds, ont déclaré les deux premières sources.

Wright Robotics commercialise ses scanners de température tels que conçus en Californie. Les fonctionnalités annoncées incluent la reconnaissance faciale, la gestion des données, la surveillance à distance et, avec ses modèles les plus avancés, la capacité de scanner un grand nombre de personnes à des endroits tels que les centres de transport et les centres commerciaux.

La quantité de données personnelles que les appareils peuvent collecter n’est pas claire. Ni Wright Robotics ni CloudMinds – qui est constituée dans les îles Caïmans mais dont l’essentiel de sa main-d’œuvre et de ses revenus est en Chine – n’ont répondu aux demandes de commentaires.

À l’appui des appareils, un témoignage sur la page d’accueil de Wright Robotics de «Sheila H.» dit: «Nous avons décidé d’obtenir celui-ci parce que leur entreprise est en Californie. J’ai vu que d’autres produits avaient un problème avec le support technique ou le service après-vente parce que les vendeurs sont en Chine. »

Le département américain du Commerce, qui a mis CloudMinds sur la liste noire, a refusé de commenter. SoftBank Group Corp a refusé de commenter. Les sources ont parlé sous couvert d’anonymat.

AMBITION

Les scanners de température sont bien loin de l’ambition de CloudMinds d’offrir un «système de robot cloud de bout en bout». Les tentatives de vente d’une version modifiée du Pepper de SoftBank ont ​​été entravées par des problèmes techniques et la société a eu du mal à trouver un marché en dehors de la Chine, a précédemment rapporté Reuters.

L’entreprise a été empêchée d’exporter la technologie américaine vers la Chine l’année dernière avant la mise sur liste noire et a licencié la plupart de son personnel américain. Au cours d’une tentative infructueuse d’inscription aux États-Unis, il a identifié son unité locale comme CloudMinds Technology Inc.

Des documents signés par son chef des opérations américaines, Karl Zhao, ont montré que CloudMinds Technology Inc est devenu Harix Cloud Robotics Inc en juillet, puis Wright Robotics Inc en août. Zhao est répertorié sur LinkedIn en tant que président de Wright Robotics.

L’unité s’est associée à Sprint, détenue par SoftBank jusqu’à la clôture en avril de la fusion de l’opérateur sans fil avec T-Mobile US Inc. SoftBank conserve une participation dans l’entité fusionnée.

Wright Robotics vante ses scanners comme «T-Mobile 4G LTE ready» et les vend via le marché T-Mobile IoT.

T-Mobile US a refusé de commenter.

Des semaines avant la liste noire, mais après que Reuters a signalé ses restrictions à l’exportation, CloudMinds a obtenu un prêt de 1 à 2 millions de dollars dans le cadre d’un programme d’aide en cas de pandémie, selon les données du Trésor d’août.

Une porte-parole du prêteur, la Silicon Valley Bank, a refusé de commenter au-delà de l’indication du «programme de conformité robuste» de la banque. Un porte-parole de la Small Business Administration, qui approuve les prêts, a refusé de commenter des cas individuels.