La société de négoce de crypto-monnaies soutenue par Coinbase atteint une valorisation de 1 milliard de dollars

L’intérêt pour les crypto-monnaies, en particulier pour le bitcoin, a augmenté cette année avec l’arrivée d’investisseurs institutionnels et de grandes entreprises. Le processeur de paiement Square et le constructeur de véhicules électriques Tesla font partie des entreprises qui ont acheté du bitcoin.

Amber Group a généralement vendu des produits à des investisseurs institutionnels et à des particuliers fortunés, notamment des produits de négociation et de prêt algorithmiques.

Plutôt que d’être un échange de crypto-monnaie qui permet aux utilisateurs d’échanger des pièces numériques individuelles, le PDG du groupe Amber, Michael Wu, a déclaré que la société apporte une « expérience bancaire privée à chaque client ».

Wu affirme que la société propose aux investisseurs un certain nombre de produits de crypto-monnaie différents dans lesquels investir.

Amber Group a déclaré qu’il était sur la bonne voie pour enregistrer un chiffre d’affaires de 500 millions de dollars d’ici la fin de cette année et qu’il était rentable « depuis sa création ».

Selon Wu, entre 70 % et 80 % des revenus de l’entreprise proviennent de la marge d’intérêt nette, une mesure de la rentabilité des prêts. Amber Group prend en charge les dépôts des clients et leur propose un taux d’intérêt. Ils prêtent ensuite l’argent d’un pool de dépôts à d’autres entités à des taux d’intérêt plus élevés et gagnent de l’argent grâce à cet écart.

Environ 15% des revenus proviennent des frais de négociation.

Alors que la majorité des clients de la société sont des investisseurs institutionnels, Wu a déclaré qu’Amber Group s’efforçait de gagner des clients investisseurs individuels.

« Nous ne préconisons pas une spéculation lourde ou une utilisation élevée de l’effet de levier, nous voulons plutôt que nos clients soient à plus long terme, se concentrent sur la gestion des risques et obtiennent un rendement stable et attrayant », a déclaré Wu.