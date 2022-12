La société de Musk vise à tester prochainement un implant cérébral chez l’homme

Dans une présentation “show and tell” diffusée en direct mercredi soir, Musk a déclaré que son équipe était en train de demander aux régulateurs américains de leur permettre de tester l’appareil. Il a déclaré qu’il pensait que la société devrait être en mesure de mettre l’implant dans un cerveau humain dans le cadre d’un essai clinique dans environ six mois, bien que ce délai soit loin d’être certain.

Neuralink de Musk est l’un des nombreux groupes travaillant sur la liaison des cerveaux aux ordinateurs, les efforts visant à aider à traiter les troubles cérébraux, à surmonter les lésions cérébrales et d’autres applications.

Le domaine remonte aux années 1960, a déclaré Rajesh Rao, codirecteur du Center for Neurotechnology de l’Université de Washington. “Mais cela a vraiment décollé dans les années 90. Et plus récemment, nous avons vu de nombreuses avancées, en particulier dans le domaine des interfaces cerveau-ordinateur de communication.”

Rao, qui a regardé la présentation de Musk en ligne, a déclaré qu’il ne pensait pas que Neuralink était en tête du peloton en termes de réalisations d’interface cerveau-ordinateur. “Mais … ils sont assez en avance en termes de matériel réel dans les appareils”, a-t-il déclaré.

Le dispositif Neuralink a à peu près la taille d’une grosse pièce de monnaie et est conçu pour être implanté dans le crâne, avec des fils ultra-minces allant directement dans le cerveau. Musk a déclaré que les deux premières applications chez les personnes seraient de restaurer la vision et d’aider les personnes ayant peu ou pas de capacité à faire fonctionner leurs muscles rapidement à utiliser des appareils numériques.

Il a dit qu’il envisageait également que chez une personne avec un cou cassé, les signaux du cerveau pourraient être reliés aux dispositifs Neuralink dans la moelle épinière.

“Nous sommes convaincus qu’il n’y a pas de limites physiques à l’activation de la fonctionnalité complète du corps”, a déclaré Musk, qui a récemment repris Twitter et est le PDG de Tesla et SpaceX.

Dans des expériences menées par d’autres équipes, des capteurs implantés ont permis à des personnes paralysées d’utiliser des signaux cérébraux pour faire fonctionner des ordinateurs et déplacer des bras robotiques. Dans une étude de 2018 dans la revue PLOS ONE, trois participants atteints de paralysie sous le cou affectant tous leurs membres ont utilisé une interface cerveau-ordinateur expérimentale testée par le consortium BrainGate. L’interface enregistre l’activité neuronale d’un petit capteur dans le cerveau pour naviguer dans des éléments tels que les e-mails et les applications.

Une étude récente dans la revue Nature, par des scientifiques du centre de recherche suisse NeuroRestore, a identifié un type de neurone activé par stimulation électrique de la moelle épinière, permettant à neuf patients atteints de lésions médullaires chroniques de marcher à nouveau.

Les chercheurs ont également travaillé sur les interfaces cerveau-machine pour restaurer la vision. Rao a déclaré que certaines entreprises avaient développé des implants rétiniens, mais l’annonce de Musk suggérait que son équipe utiliserait des signaux ciblant directement le cortex visuel du cerveau, une approche que certains groupes universitaires poursuivent également, “avec un succès limité”.

Les porte-parole de Neuralink n’ont pas immédiatement répondu à un e-mail adressé au service de presse. Le Dr Jaimie Henderson, professeur de neurochirurgie à l’Université de Stanford et conseiller pour Neuralink, a déclaré qu’une des façons dont Neuralink est différent de certains autres appareils est qu’il a la capacité d’atteindre les couches plus profondes du cerveau. Mais il a ajouté: “Il existe de nombreux systèmes différents qui présentent de nombreux avantages différents.”